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Зеленський розповів, як Трамп може примусити путіна до миру

Зеленський розповів, як Трамп може примусити путіна до миру

Київ • УНН

 • 46753 перегляди

Президент України заявив, що Трамп може примусити путіна до миру через жорсткі санкції проти банківської системи та енергетики рф. Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки ЗСУ та отримання гарантій безпеки.

Президент Дональд Трамп може примусити російського диктатора володимира путіна до миру, зокрема, запровадження санкцій не тільки на енергетичний простір, а також на банківську систему рф.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Сильні санаційні кроки, які є у президента Трампа, як зброя. Він продемонстрував - це в меседжах та інших кроках по інших питаннях, що він може бути дуже рішучим, що він є рішучим. Тобто, тотальні санаційні кроки нам би допомогли

- сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що потрібна й надалі сильна підтримка української армії.

Не зупинка цієї допомоги. Я думаю, що тиск різними кроками – зменшення цін на енергетику, запровадження відповідних санкцій не тільки на енергетичний простір, а також на їх банківську систему й примушення путіна піти на поступки й піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки

- розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україні при цьому важливо мати розуміння, які будуть гарантії безпеки після закінчення тієї, чи іншої стадії цієї війни, гарячої стадії.

Принаймні ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни й перейти до дипломатії, щоб люди жили

- додав Зеленський. 

Запровадження санкції США проти найбільших нафтових компаній рф: деталі10.01.25, 18:46 • 33132 перегляди

Доповнення

Зеленський в  інтерв'ю The Associated Press заявляв, що без гарантій безпеки будь-яка угода з росією стане лише передвісником майбутньої агресії, і членство України в НАТО - це "найдешевший" варіант для союзників України. 

На початку січня  Зеленський заявив, що гаряча стадія війни може завершитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп займе чітку позицію, узгоджену з європейськими партнерами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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