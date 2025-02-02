Зеленський розповів, як Трамп може примусити путіна до миру

Президент Дональд Трамп може примусити російського диктатора володимира путіна до миру, зокрема, запровадження санкцій не тільки на енергетичний простір, а також на банківську систему рф.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Сильні санаційні кроки, які є у президента Трампа, як зброя. Він продемонстрував - це в меседжах та інших кроках по інших питаннях, що він може бути дуже рішучим, що він є рішучим. Тобто, тотальні санаційні кроки нам би допомогли

Також Зеленський зазначив, що потрібна й надалі сильна підтримка української армії.

Не зупинка цієї допомоги. Я думаю, що тиск різними кроками – зменшення цін на енергетику, запровадження відповідних санкцій не тільки на енергетичний простір, а також на їх банківську систему й примушення путіна піти на поступки й піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки