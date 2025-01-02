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"Одним днем війна не закінчиться, але гаряча стадія може закінчитися швидко" - Зеленський

Київ • УНН

 • 71861 перегляди

Президент України заявив, що гаряча фаза війни може швидко закінчитися за умови сильної позиції Трампа. За словами Зеленського, новообраний президент США чекає його з візитом після інавгурації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що гаряча стадія війни може завершитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп займе чітку позицію, узгоджену з європейськими партнерами, передає УНН.

Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни, дійсно може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції і бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами,

- сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп наголосив, що після інавгурації чекає його одним з перших з візитом.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати вирішальним у завершенні війни росії проти України, адже може зупинити російського диктатора володимира путіна.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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