"Одним днем війна не закінчиться, але гаряча стадія може закінчитися швидко" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що гаряча стадія війни може завершитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп займе чітку позицію, узгоджену з європейськими партнерами, передає УНН.

Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни, дійсно може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції і бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами, - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп наголосив, що після інавгурації чекає його одним з перших з візитом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати вирішальним у завершенні війни росії проти України, адже може зупинити російського диктатора володимира путіна.