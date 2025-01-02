"Одним днем війна не закінчиться, але гаряча стадія може закінчитися швидко" - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що гаряча фаза війни може швидко закінчитися за умови сильної позиції Трампа. За словами Зеленського, новообраний президент США чекає його з візитом після інавгурації.
Президент Володимир Зеленський заявив, що гаряча стадія війни може завершитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп займе чітку позицію, узгоджену з європейськими партнерами, передає УНН.
Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни, дійсно може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції і бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами,
За словами Зеленського, Трамп наголосив, що після інавгурації чекає його одним з перших з візитом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати вирішальним у завершенні війни росії проти України, адже може зупинити російського диктатора володимира путіна.