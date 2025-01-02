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Зеленський про Трампа: він може стати вирішальним у завершенні війни

Київ • УНН

 • 24679 перегляди

Президент України заявив, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, оскільки здатний зупинити путіна. За словами Зеленського, команди обох країн підтримують постійний контакт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати вирішальним у завершенні війни росії проти України, адже може зупинити російського диктатора володимира путіна, передає УНН.

"Трамп може бути вирішальним. Я думаю, що для нас це найголовніше, що він по якості… він спроможний бути вирішальним в цій війні, він може дійсно зупинити путіна, або справедливіше сказати не в трендах, або допомогти нам зупинити путіна. Він це може. У нас було кілька розмов у форматі зустрічі, і телефоном. Він, я вважаю, що сильний, і непередбачуваний. Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалась передусім в бік рф. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Трамп може знайти важелі впливу на росію.

"Наші команди в постійному контакті. Наживо зустрічі вже були, був голова нашого офісу там, є контакти міністра закордонних справ. Окремо є контакти у нашого міністра оборони", - додав Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що завдання України у цьому році "об’єднати всіх, якщо позиція Америки буде сильною навколо України, то нам буде легше об’єднати всіх, бо європейці дуже сильно дивляться на думку нового президента США. Від нього багато чого залежить".

"Я думаю, що путін боїться його, тому і робить такі кроки, що деякі голоси від кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа. Для нас перемога… ніхто їм все одно не даруватиме ні наші землі, ні нашу незалежність", - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одне із важливих досягнень України у 2024 році – це зрив трьох операцій росії по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя.

Павло Башинський

Павло Башинський

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