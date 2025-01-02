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Зеленский о Трампе: он может стать решающим в завершении войны

Зеленский о Трампе: он может стать решающим в завершении войны

Киев  •  УНН

 • 2401 просмотра

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Президент Украины заявил, что Трамп может стать решающим в завершении войны, поскольку способен остановить путина. По словам Зеленского, команды обеих стран поддерживают постоянный контакт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны россии против Украины, ведь может остановить российского диктатора владимира путина, передает УНН.

"Трамп может быть решающим. Я думаю, что для нас это самое главное, что он по качеству... он способен быть решающим в этой войне, он может действительно остановить путина, или справедливее сказать не в трендах, или помочь нам остановить путина. Он это может. У нас было несколько разговоров в формате встречи, и по телефону. Он, я считаю, что сильный, и непредсказуемый. Я бы очень хотел, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего в сторону рф. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Трамп может найти рычаги влияния на россию.

"Наши команды в постоянном контакте. Вживую встречи уже были, был глава нашего офиса там, есть контакты министра иностранных дел. Отдельно есть контакты у нашего министра обороны", - добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что задача Украины в этом году "объединить всех, если позиция Америки будет сильной вокруг Украины, то нам будет легче объединить всех, потому что европейцы очень сильно смотрят на мнение нового президента США. От него многое зависит".

"Я думаю, что путин боится его, поэтому и делает такие шаги, что некоторые голоса от кремля все же как-то дошли до администрации Трампа. Для нас победа... никто им все равно не будет дарить ни наши земли, ни нашу независимость", - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно из важных достижений Украины в 2024 году - это срыв трех операций россии по оккупации Харькова, Сум и Запорожья.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика