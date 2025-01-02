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Зрив операцій по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя: Зеленський назвав одне з важливих досягнень України у 2024 році

Київ • УНН

 • 35072 перегляди

Президент України повідомив про успішний зрив планів рф щодо окупації Харкова, Сум та Запоріжжя в 2024 році. Зеленський подякував військовим та місцевим жителям за протистояння ворожим намірам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одне із важливих досягнень України у 2024 році – це зрив трьох операцій росії по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя. Про це Зеленський сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Напевно, одне з найголовніших, якщо брати осінь-зиму 2024 року, це зрив операцій рф по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни… всі молодці… держава це пройшла у 2024 році. І цей зрив відбувся, і це українські міста, і українські люди. Я б хотів передусім подякувати людям, які в цих містах. Вони пройшли серйозне випробування 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині, Курщині, Херсонщині та Харківщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

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