Срыв операций по оккупации Харькова, Сум и Запорожья: Зеленский назвал одно из важных достижений Украины в 2024 году
Киев • УНН
Президент Украины сообщил об успешном срыве планов рф по оккупации Харькова, Сум и Запорожья в 2024 году. Зеленский поблагодарил военных и местных жителей за противостояние вражеским намерениям.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно из важных достижений Украины в 2024 году - это срыв трех операций россии по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Об этом Зеленский сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Наверное, одно из главных, если брать осень-зиму 2024 года, это срыв операций рф по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины... все молодцы... государство это прошло в 2024 году. И этот срыв состоялся, и это украинские города, и украинские люди. Я бы хотел прежде всего поблагодарить людей, которые в этих городах. Они прошли серьезное испытание
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой, Курской, Херсонской и Харьковской областях.