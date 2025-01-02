Зеленський заслухав Сирського про ситуацію на фронті: що відбувається на 4 напрямках

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині, Курщині, Херсонщині та Харківщині, передає УНН.

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"Була сьогодні вже також і доповідь головкома Сирського по ситуації на фронті в районах Курської операції, і кожен день, і 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу - Покровський напрямок, Курахівський. Жорстко на Лиманському і Времіївському напрямках", - вказав Зеленський.

Як зазначив Президент, "окремо обговорили захист Херсонщини".

"У Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції, більше 30 російських атак щодоби", - вказав Зеленський.

Президент при цьому висловив вдячність "усім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанта". "За результати в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Покровську в Донецькій області міських боїв немає, до межі міста окупанти не дійшли, але намагаються "охопити" його через сусідні населені пункти, проникати групами, накопичуватися, щоб обійти місто.