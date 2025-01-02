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Зеленський заслухав Сирського про ситуацію на фронті: що відбувається на 4 напрямках

Зеленський заслухав Сирського про ситуацію на фронті: що відбувається на 4 напрямках

Київ • УНН

 • 24713 перегляди

Головком ЗСУ Сирський доповів президенту про ситуацію на Донеччині, Курщині, Херсонщині та Харківщині. Найбільше атак на Покровському та Курахівському напрямках, де ЗСУ успішно відбивають ворога.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині, Курщині, Херсонщині та Харківщині, передає УНН.

Деталі

"Була сьогодні вже також і доповідь головкома Сирського по ситуації на фронті в районах Курської операції, і кожен день, і 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу - Покровський напрямок, Курахівський. Жорстко на Лиманському і Времіївському напрямках", - вказав Зеленський.

Як зазначив Президент, "окремо обговорили захист Херсонщини".

"У Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції, більше 30 російських атак щодоби", - вказав Зеленський.

Президент при цьому висловив вдячність "усім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанта". "За результати в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Покровську в Донецькій області міських боїв немає, до межі міста окупанти не дійшли, але намагаються "охопити" його через сусідні населені пункти, проникати групами, накопичуватися, щоб обійти місто.

Павло Башинський

Павло Башинський

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