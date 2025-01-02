росіяни намагаються "охопити" Покровськ через сусідні селища - ОСУВ "Хортиця"

У Покровську в Донецькій області міських боїв немає, до межі міста окупанти не дійшли, але намагаються "охопити" його через сусідні населені пункти, проникати групами, накопичуватися, щоб обійти місто. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Міських боїв в місті (Покровськ - ред.) немає, до межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити місто через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися й бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс активна дія БПЛА та всього, що в росіян зараз є зосереджено там в районі міста Покровськ", - розповів Трегубов.

Речник зазначив, що Покровськ є достатньо великим та укріпленим містом, тому йти у лобовий штурм противник не хоче, тим більше, що він уже зав'яз у міських боях у низці інших регіонів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Доповнення

2 січня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що протягом кількох діб, з 30 грудня по 1 січня, на південному та східному напрямках села Нововасилівка, що розташоване південніше Покровська, тривають інтенсивні бої.