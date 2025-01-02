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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне пытаются "охватить" Покровск через соседние поселки - ОСГВ "Хортица"

россияне пытаются "охватить" Покровск через соседние поселки - ОСГВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 1826 просмотра

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В Покровске нет городских боев, но оккупанты пытаются «охватить» город через соседние населенные пункты. Враг избегает прямого штурма укрепленного города, зато накапливает силы для обхода.

В Покровске в Донецкой области городских боев нет, до границы города оккупанты не дошли, но пытаются "охватить" его через соседние населенные пункты, проникать группами, накапливаться, чтобы обойти город. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Городских боев в городе (Покровск - ред.) нет, до границы города россияне не дошли, но пытаются охватить город через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливаться и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Плюс активное действие БПЛА и всего, что у россиян сейчас есть сосредоточено там в районе города Покровск", - рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что Покровск является достаточно большим и укрепленным городом, поэтому идти в лобовой штурм противник не хочет, тем более, что он уже завяз в городских боях в ряде других регионов в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".

Дополнение

2 января аналитики проекта DeepState сообщали, что в течение нескольких суток, с 30 декабря по 1 января, на южном и восточном направлениях села Нововасильевка, расположенного южнее Покровска, продолжаются интенсивные бои. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война