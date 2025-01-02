Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - DeepState

Протягом кількох діб, з 30 грудня по 1 січня, на південному та східному напрямках села Нововасилівка, що розташоване південніше Покровська, тривають інтенсивні бої. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Відтак супротивник активно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вглиб населеного пункту. Основні сили окупантів складають піхота, але іноді до атак підключаються бойові броньовані машини та легка артилерія.

Ситуація в селі складна. Загарбники контролюють значну частину території, однак українські війська також утримують позиції. Ситуація на місці характеризується хаосом: ворог та наші сили можуть перебувати в різних будинках на одній вулиці, що робить ситуацію вкрай напруженою та непередбачуваною.

Незважаючи на опір, ворог має значну перевагу у чисельності особового складу, що створює додаткові труднощі для українських захисників.

Окупанти створили хаб для піхоти у Роздольному та намагаються просуватись далі - DeepState