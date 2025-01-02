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Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - DeepState

Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - DeepState

Київ • УНН

 • 41879 перегляди

В селі Нововасилівка під Покровськом тривають інтенсивні бої між українськими та російськими силами. Ворог контролює значну частину села, але ЗСУ утримують позиції, незважаючи на чисельну перевагу противника.

Протягом кількох діб, з 30 грудня по 1 січня, на південному та східному напрямках села Нововасилівка, що розташоване південніше Покровська, тривають інтенсивні бої. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Відтак супротивник активно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вглиб населеного пункту. Основні сили окупантів складають піхота, але іноді до атак підключаються бойові броньовані машини та легка артилерія.

Ситуація в селі складна. Загарбники контролюють значну частину території, однак українські війська також утримують позиції. Ситуація на місці характеризується хаосом: ворог та наші сили можуть перебувати в різних будинках на одній вулиці, що робить ситуацію вкрай напруженою та непередбачуваною.

Незважаючи на опір, ворог має значну перевагу у чисельності особового складу, що створює додаткові труднощі для українських захисників.

Окупанти створили хаб для піхоти у Роздольному та намагаються просуватись далі - DeepState28.12.24, 01:42 • 21869 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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