Тяжелая ситуация сложилась в Нововасильевке южнее Покровска - DeepState
Киев • УНН
В селе Нововасильевка под Покровском продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими силами. Враг контролирует значительную часть села, но ВСУ удерживают позиции, несмотря на численное превосходство противника.
В течение нескольких суток, с 30 декабря по 1 января, на южном и восточном направлениях села Нововасильевка, расположенного южнее Покровска, продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Поэтому противник активно проводит штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь населенного пункта. Основные силы оккупантов составляют пехота, но иногда к атакам подключаются боевые бронированные машины и легкая артиллерия.
Ситуация в селе сложная. Захватчики контролируют значительную часть территории, однако украинские войска также удерживают позиции. Ситуация на месте характеризуется хаосом: враг и наши силы могут находиться в разных домах на одной улице, что делает ситуацию крайне напряженной и непредсказуемой.
Несмотря на сопротивление, враг имеет значительное преимущество в численности личного состава, что создает дополнительные трудности для украинских защитников.
Оккупанты создали хаб для пехоты в Раздольном и пытаются продвигаться дальше - DeepState27 дек. 2024, 23:42 • 20929 просмотров