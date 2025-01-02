Зеленский заслушал Сырского о ситуации на фронте: что происходит на 4 направлениях
Киев • УНН
Главком ВСУ Сырский доложил президенту о ситуации в Донецкой, Курской, Херсонской и Харьковской областях. Больше всего атак на Покровском и Кураховском направлениях, где ВСУ успешно отбивают врага.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой, Курской, Херсонской и Харьковской областях, передает УНН.
Детали
"Был сегодня уже также и доклад главкома Сырского по ситуации на фронте в районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские штурмы в Донецкой области. Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское. Жестко на Лиманском и Времеевском направлениях", - указал Зеленский.
Как отметил Президент, "отдельно обсудили защиту Херсонщины".
"В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции, более 30 российских атак ежесуточно", - указал Зеленский.
Президент при этом выразил благодарность "всем нашим подразделениям, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупанта". "За результаты в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно", - сказал Зеленский.
Напомним
В Покровске в Донецкой области городских боев нет, до черты города оккупанты не дошли, но пытаются "охватить" его через соседние населенные пункты, проникать группами, скапливаться, чтобы обойти город.