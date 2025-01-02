«Одним днем война не закончится, но горячая стадия может закончиться быстро» - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что горячая фаза войны может быстро закончиться при условии сильной позиции Трампа. По словам Зеленского, новоизбранный президент США ждет его с визитом после инаугурации.
Президент Владимир Зеленский заявил, что горячая стадия войны может завершиться быстро, если новоизбранный президент США Дональд Трамп займет четкую позицию, согласованную с европейскими партнерами, передает УНН.
Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны, действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции и желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами,
По словам Зеленского, Трамп подчеркнул, что после инаугурации ждет его одним из первых с визитом.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны России против Украины, ведь может остановить российского диктатора Владимира Путина.