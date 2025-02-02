Зеленський назвав "найдешевші" гарантії безпеки для України від союзників

Без гарантій безпеки будь-яка угода з росією стане лише передвісником майбутньої агресії, і членство України в НАТО - це "найдешевший" варіант для союзників України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, пише УНН.



Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх - сказав він.

Зеленський наголосив, що це також буде перемогою президента США Дональда Трампа.

Це буде сигналом того, що не росія має вирішувати, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це велика перемога для Трампа - сказав він.

Крім того, президент зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном.

Також, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва в розвитку власної оборонної промисловості, зазначив президент.

Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним" - Зеленський