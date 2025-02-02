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Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним" - Зеленський

Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним" - Зеленський

Київ • УНН

 • 89984 перегляди

Президент Зеленський заявив про небезпеку виключення України з переговорів між США та росією щодо війни. Він наполягає на форматі за участю США, України, рф та представників ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". Про це глава держави заявив в інтерв’ю Associated Press, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський росія не зацікавлена в переговорах про припинення війни чи поступках, які кремль розглядає як поразку, особливо в умовах своєї військової переваги на полі бою.

Президент України висловив думку, що президент США Дональд Трамп може змусити правителя росії путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військових.

Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки,

- сказав Зеленський.

Заява Зеленського пролунала після того, як Трамп повідомив, що його адміністрація веде "серйозні" переговори з москвою щодо можливого припинення війни. 

Вони можуть мати свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх,

- наголосив Зеленський.

За його словами, українська сторона підтримує контакти з адміністрацією Трампа, проте наразі ці переговори ведуться на загальному рівні. Він висловив сподівання, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для детального обговорення домовленостей.

"Нам потрібно більше працювати над цим", – зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що під час телефонної розмови з Трампом у ході виборчої кампанії вони домовилися обговорити необхідні кроки для припинення війни після перемоги Трампа. 

Я вважаю, що передусім ми повинні провести зустріч із Трампом – це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі

- заявив Зеленський.

Він вважає, що після переговорів із Трампом потрібно буде перейти до формату переговорів із росією. Він вважає, що за столом переговорів повинні бути США, Україна та росія, а також, бажано, Європейський Союз.

Чесно кажучи, голос ЄС теж повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо та ефективно. Але як саме це виглядатиме? Я не знаю

- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року за умови досягнення перемир'я з росією, повідомив спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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