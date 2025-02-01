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США пропонують Україні провести вибори до кінця року за однієї умови - ЗМІ

Київ • УНН

 • 56030 перегляди

США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року за умови досягнення перемир'я з росією, повідомив спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з росією найближчими місяцями. Про це повідомив агентству Reuters головний чиновник президента Дональда Трампа по Україні, передає УНН.

Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа щодо України та росії, заявив в інтерв'ю, що президентські та парламентські вибори в Україні, які було призупинено під час війни з росією, "потрібно провести".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Я думаю, що важливо, щоб вони це робили", - сказав Келлог. "Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше, ніж одна людина, яка може балотуватися".

Додамо

Раніше Трамп і Келлогг заявили, що працюють над планом посередництва в угоді в перші кілька місяців нової адміністрації, щоб покласти край тотальній війні, що вибухнула з повномасштабним вторгненням росії в лютому 2022 року.

Вони надали мало подробиць про свою стратегію щодо припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, а також про те, коли вони можуть представити такий план.

План Трампа все ще розвивається, і жодних політичних рішень не ухвалено, але Келлогг та інші посадовці Білого дому останніми днями обговорювали підштовхування України до згоди на вибори в рамках первісного перемир'я з росією, повідомили двоє людей, обізнаних про ці розмови, та колишній чиновник США, поінформований про пропозицію про вибори.

Офіційні особи Трампа також обговорюють, чи слід домагатися початкового припинення вогню, перш ніж намагатися укласти більш постійну угоду, повідомили двоє людей, знайомих з обговореннями адміністрації Трампа. Якщо президентські вибори відбудуться в Україні, переможець може бути відповідальним за переговори про довгостроковий пакт із москвою, повідомили джерела.

Джерела відмовилися назвати свої імена, щоб обговорити делікатні питання політики та безпеки.

Неясно, як таку пропозицію Трампа зустрінуть у Києві. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та буде надано надійні гарантії безпеки, які утримають Росію від відновлення бойових дій.

Старший радник Києва і джерело в українському уряді заявили, що адміністрація Трампа поки що офіційно не просила Україну провести президентські вибори до кінця року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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