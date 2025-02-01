США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с россией в ближайшие месяцы. Об этом сообщил агентству Reuters главный чиновник президента Дональда Трампа по Украине, передает УНН.

Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и россии, заявил в интервью, что президентские и парламентские выборы на Украине, приостановленные во время войны с россией, "нужно провести".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это делали", — сказал Келлог. "Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться".

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Ранее Трамп и Келлогг заявили, что работают над планом посредничества в сделке в первые несколько месяцев новой администрации, чтобы положить конец тотальной войне, которая разразилась с полномасштабным вторжением ооссии в феврале 2022 года.

Они предоставили мало подробностей о своей стратегии по прекращению самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, а также о том, когда они могут представить такой план.

План Трампа все еще развивается, и никаких политических решений не принято, но Келлогг и другие должностные лица Белого дома в последние дни обсуждали подталкивание Украины к согласию на выборы в рамках первоначального перемирия с россией, сообщили два человека, осведомленных об этих разговорах, и бывший чиновник США, проинформированный о предложении о выборах.

Официальные лица Трампа также обсуждают, следует ли добиваться первоначального прекращения огня, прежде чем пытаться заключить более постоянную сделку, сообщили два человека, знакомых с обсуждениями администрации Трампа. Если президентские выборы состоятся в Украине, победитель может быть ответственным за переговоры о долгосрочном пакте с москвой, сообщили источники.

Источники отказались назвать свои имена, чтобы обсудить деликатные вопросы политики и безопасности.

Неясно, как такое предложение Трампа будет встречено в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут предоставлены надежные гарантии безопасности, которые удержат россию от возобновления боевых действий.

Старший советник Киева и источник в украинском правительстве заявили, что администрация Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.