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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский.

Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский.

Киев  •  УНН

 • 1033 просмотра

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Президент Зеленский заявил об опасности исключения Украины из переговоров между США и россией по войне. Он настаивает на формате с участием США, Украины, рф и представителей ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". Об этом глава государства заявил в интервью Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как отметил Зеленский россия не заинтересована в переговорах о прекращении войны или уступках, которые кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.

Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить правителя россии Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.

Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги,

- сказал Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьезные" переговоры с Москвой относительно возможного прекращения войны. 

Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех,

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", - отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения войны после победы Трампа. 

Я считаю, что в первую очередь мы должны провести встречу с Трампом - это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе

- заявил Зеленский.

Он считает, что после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.

Честно говоря, голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца года при условии достижения перемирия с Россией, сообщил спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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