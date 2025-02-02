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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

Киев  •  УНН

 • 7038 просмотра

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Президент Украины заявил, что членство в НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для союзников. Зеленский подчеркнул, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса.

Без гарантий безопасности любая сделка с Россией станет лишь предвестником будущей агрессии, и членство Украины в НАТО - это «самый дешевый» вариант для союзников Украины. Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский в интервью в интервью The Associated Press, пишет УНН.

Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех

- сказал он.

Зеленский отметил, что это также будет победой президента США Дональда Трампа.

Это будет сигналом того, что не Россия должна решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это большая победа для Трампа

- сказал он.

Кроме того, президент отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска, которые находятся за рубежом.

Также, другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности, отметил президент.

Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский02.02.25, 04:22 • 21557 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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