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Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру

Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру

Киев  •  УНН

 • 13210 просмотра

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Президент Украины заявил, что Трамп может принудить Путина к миру через жесткие санкции против банковской системы и энергетики рф. Зеленский отметил важность продолжения поддержки ВСУ и получения гарантий безопасности.

Президент Дональд Трамп может принудить российского диктатора Владимира Путина к миру, в частности, введение санкций не только на энергетическое пространство, а также на банковскую систему рф.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Сильные санационные шаги, которые есть у президента Трампа, как оружие. Он продемонстрировал - это в месседжах и других шагах по другим вопросам, что он может быть очень решительным, что он является решительным. То есть, тотальные санационные шаги нам бы помогли

- сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что нужна и в дальнейшем сильная поддержка украинской армии.

Не остановка этой помощи. Я думаю, что давление различными шагами - уменьшение цен на энергетику, введение соответствующих санкций не только на энергетическое пространство, а также на их банковскую систему и принуждение Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги

- рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине при этом важно иметь понимание, какие будут гарантии безопасности после окончания той, или иной стадии этой войны, горячей стадии.

По крайней мере мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии, чтобы люди жили

- добавил Зеленский. 

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали 10.01.25, 18:46 • 32774 просмотра

Дополнение

Зеленский в  интервью The Associated Press заявлял, что без гарантий безопасности любая сделка с россией станет лишь предвестником будущей агрессии, и членство Украины в НАТО - это самый «дешевый» вариант для союзников Украины. 

В начале января  Зеленский заявил, что горячая стадия войны может завершиться быстро, если новоизбранный президент США Дональд Трамп займет четкую позицию, согласованную с европейскими партнерами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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