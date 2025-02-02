Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру

Президент Дональд Трамп может принудить российского диктатора Владимира Путина к миру, в частности, введение санкций не только на энергетическое пространство, а также на банковскую систему рф.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Сильные санационные шаги, которые есть у президента Трампа, как оружие. Он продемонстрировал - это в месседжах и других шагах по другим вопросам, что он может быть очень решительным, что он является решительным. То есть, тотальные санационные шаги нам бы помогли