Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 35154 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
08:26 • 104948 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
07:40 • 92866 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 105629 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 133635 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 136672 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 165789 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 205934 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 171953 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153348 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер предложит Европе взять на себя больше ответственности за оборону - Bloomberg

Стармер предложит Европе взять на себя больше ответственности за оборону - Bloomberg

3 февраля, 02:28 • 51680 просмотра
Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

3 февраля, 04:31 • 89760 просмотра
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

3 февраля, 04:51 • 81601 просмотра
В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

06:24 • 37736 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 82874 просмотра
публикации
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 82874 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 104951 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 178387 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 182702 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 203607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 33449 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 104951 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 110936 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 106940 просмотра
The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

2 февраля, 12:12 • 111337 просмотра
Актуальное
Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters

Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters

Киев  •  УНН

 • 3346 просмотра

Read in English

россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для саммита между Трампом и путиным. Обе страны не являются членами Международного уголовного суда.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются россией как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, со ссылкой на два российских источника, информированных о ходе переговоров, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российские официальные лица неоднократно отрицали любые прямые контакты с США по подготовке телефонного звонка между Трампом и путиным, который будет предшествовать возможной встрече позже в этом году.

Однако высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели, согласно российским источникам, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации.

Один из источников сообщил, что в россии все еще существует некоторое противодействие этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи, которые и у Королевства, и у ОАЭ есть с Соединенными Штатами.

Саудовская Аравия и ОАЭ не ответили на запросы о комментариях. кремль отказался от комментариев. Но и Трамп, и путин установили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ, заявляет издание.

Трамп заявил в воскресенье, что его администрация "запланировала встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и россию". Когда его спросили об этих замечаниях, представитель кремля дмитрий песков сказал, что контакты "очевидно планировались".

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп03.02.2025, 04:57 • 105569 просмотров

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность.

И Мухаммед ибн Салман, и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны в Украине, воздерживаясь от присоединения к Западу в критике и санкциях против россии, отмечает издание.

Оба лидера, как сообщается, также поддерживали регулярные контакты с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест путина, предотвратив его визиты в ряд стран, включая Бразилию и ЮАР.

"На текущем этапе российские источники исключили Турцию, члена НАТО, которая принимала провалившиеся мирные переговоры между россией и Украиной в марте 2022 года, как возможное место проведения", - пишет издание.

Российский аналитик Федор Лукьянов, влиятельный научный директор дискуссионного клуба "Валдай", члены которого регулярно встречаются с путиным, сказал, что Трамп и путин не имеют особого выбора.

"Почти весь Запад привлечен на сторону Украины. Поэтому все традиционные площадки, где раньше происходили такие вещи, как Хельсинки, Женева и Вена, не подходят", - цитируют его росСМИ.

Лукьянов отметил, что хотя Саудовская Аравия и ОАЭ играют очень важную роль, обе страны являются очень близкими союзниками США, что вызывает некоторые вопросы российской стороны.

"Однако как место для переговоров это, вероятно, вполне возможно", - добавил он.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаполитикаНовости Мира
mokhammed-bin-salmanМохаммед бин Салман
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы