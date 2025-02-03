Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются россией как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, со ссылкой на два российских источника, информированных о ходе переговоров, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российские официальные лица неоднократно отрицали любые прямые контакты с США по подготовке телефонного звонка между Трампом и путиным, который будет предшествовать возможной встрече позже в этом году.

Однако высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели, согласно российским источникам, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации.

Один из источников сообщил, что в россии все еще существует некоторое противодействие этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи, которые и у Королевства, и у ОАЭ есть с Соединенными Штатами.

Саудовская Аравия и ОАЭ не ответили на запросы о комментариях. кремль отказался от комментариев. Но и Трамп, и путин установили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ, заявляет издание.

Трамп заявил в воскресенье, что его администрация "запланировала встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и россию". Когда его спросили об этих замечаниях, представитель кремля дмитрий песков сказал, что контакты "очевидно планировались".

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность.

И Мухаммед ибн Салман, и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны в Украине, воздерживаясь от присоединения к Западу в критике и санкциях против россии, отмечает издание.

Оба лидера, как сообщается, также поддерживали регулярные контакты с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест путина, предотвратив его визиты в ряд стран, включая Бразилию и ЮАР.

"На текущем этапе российские источники исключили Турцию, члена НАТО, которая принимала провалившиеся мирные переговоры между россией и Украиной в марте 2022 года, как возможное место проведения", - пишет издание.

Российский аналитик Федор Лукьянов, влиятельный научный директор дискуссионного клуба "Валдай", члены которого регулярно встречаются с путиным, сказал, что Трамп и путин не имеют особого выбора.

"Почти весь Запад привлечен на сторону Украины. Поэтому все традиционные площадки, где раньше происходили такие вещи, как Хельсинки, Женева и Вена, не подходят", - цитируют его росСМИ.

Лукьянов отметил, что хотя Саудовская Аравия и ОАЭ играют очень важную роль, обе страны являются очень близкими союзниками США, что вызывает некоторые вопросы российской стороны.

"Однако как место для переговоров это, вероятно, вполне возможно", - добавил он.