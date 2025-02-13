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"Исключение было ошибкой": Трамп выступил за возвращение россии в G7

"Исключение было ошибкой": Трамп выступил за возвращение россии в G7

Киев  •  УНН

 • 8328 просмотра

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения россии в G7, назвав её исключение ошибкой. По его словам, путин был бы рад вернуться за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он бы хотел, чтобы россия вернулась в G7, заявив, что исключение москвы было ошибкой, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечает, что россия была членом клуба индустриальных демократий G7, тогда известного как G8, пока москва не была исключена после аннексии Крымского региона Украины в 2014 году.

"Я бы хотел их вернуть. Я думаю, было ошибкой выгонять их. Послушайте, это не вопрос симпатии или антипатии к россии. Это G8", — сказал Трамп в Белом доме, когда объявил о новых ответных пошлинах США.

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"Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, все, о чем вы говорите, это россия, и они должны сидеть за столом". Я думаю, Путин был бы рад вернуться".

Добавим

Канада, которая в этом году председательствует в G7, не отреагировала на комментарии Трампа.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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