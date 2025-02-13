Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT
Киев • УНН
Financial Times сообщает о возможном прекращении огня в Украине до Пасхи или 9 мая по инициативе Трампа и путина.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Как пишет издание со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня к одной из двух важных будущих дат: Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля, или 9 мая, когда россия празднует победу СССР над нацистской Германией.
путин захочет сделки в такой знаменательный день, как этот
Также издание отмечает, что путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", указав на то, что россия не отказалась от своей цели остановить стремление Украины присоединиться к Западу.
москва также требует от Украины уступить контроль над четырьмя частично оккупированными юго-восточными регионами, ни один из которых россия полностью не контролирует, и ожидает, что Запад прекратит все санкции из-за войны. Поскольку россия держит преимущество на поле боя, путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования
Дополнение
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Ряд СМИ сообщал, что мирный план предусматривает следующее:
- Трамп должен в январе-феврале должен провести переговоры с путиным для обсуждения плана с украинскими властями;
- в феврале-марте Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным. Тогда должна состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина для согласования мирного плана;
- на Пасху (20 апреля) - объявление перемирия, вывод ВСУ из курской области;
- конец апреля - запуск Международной мирной конференции для заключения мирного договора при участии США, Китая, стран Европы и Глобального юга;
- обмен пленных по формуле «всех на всех»;
- до 9 мая - декларация о завершении войны и отмене военного положения в Украине;
- август-октябрь - проведение президентских, парламентских и местных выборов.
Отмечается, что в мирном плане Украина должна зафиксировать нейтралитет, отказаться от НАТО, но сохранить армию с поддержкой США. Также предполагается вступление Украины в ЕС до 2030 года и послевоенное восстановление за счет Евросоюза; суверенитет рф над оккупированными территориями не признается, но Украина отказывается от их возвращения военным путем; постепенная отмена санкций против рф и восстановление импорта российских энергоносителей в ЕС; прекращение преследований упц мп и русского языка, допуск "пророссийских" партий к выборам.
Спорным до сих пор остается вопрос о европейском миротворческом контингенте на территории Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что мирных планов завершения войны за 100 дней не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего распространяют россияне.
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети о проведении "замечательных" переговоров с Украиной и рф.
12 февраля Трамп имел два разговора. Сначала с российским дикатором владимиром путиным. Затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
После разговора с путиным Трамп заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно.
А после разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Зеленский, "как и президент путин, хочет достичь мира".
Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу телефонного разговора Трампа с путиным. Министры иностранных дел европейских государств настаивают на участии ЕС в будущих мирных переговорах.