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Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT

Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT

Киев  •  УНН

 • 11007 просмотра

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Financial Times сообщает о возможном прекращении огня в Украине до Пасхи или 9 мая по инициативе Трампа и путина.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня к одной из двух важных будущих дат: Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля, или 9 мая, когда россия празднует победу СССР над нацистской Германией.

путин захочет сделки в такой знаменательный день, как этот 

- сказал изданию украинский чиновник.

Также издание отмечает, что путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", указав на то, что россия не отказалась от своей цели остановить стремление Украины присоединиться к Западу.

москва также требует от Украины уступить контроль над четырьмя частично оккупированными юго-восточными регионами, ни один из которых россия полностью не контролирует, и ожидает, что Запад прекратит все санкции из-за войны. Поскольку россия держит преимущество на поле боя, путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования 

- добавляет издание.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Ряд СМИ сообщал, что мирный план предусматривает следующее:

  • Трамп должен в январе-феврале должен провести переговоры с путиным для обсуждения плана с украинскими властями;
    • в феврале-марте Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным. Тогда должна состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина для согласования мирного плана;
      • на Пасху (20 апреля) - объявление перемирия, вывод ВСУ из курской области;
        • конец апреля - запуск Международной мирной конференции для заключения мирного договора при участии США, Китая, стран Европы и Глобального юга;
          • обмен пленных по формуле «всех на всех»;
            • до 9 мая - декларация о завершении войны и отмене военного положения в Украине;
              • август-октябрь - проведение президентских, парламентских и местных выборов.

                Отмечается, что в мирном плане Украина должна зафиксировать нейтралитет, отказаться от НАТО, но сохранить армию с поддержкой США. Также предполагается вступление Украины в ЕС до 2030 года и послевоенное восстановление за счет Евросоюза; суверенитет рф над оккупированными территориями не признается, но Украина отказывается от их возвращения военным путем; постепенная отмена санкций против рф и восстановление импорта российских энергоносителей в ЕС; прекращение преследований упц мп и русского языка, допуск "пророссийских" партий к выборам.

                Спорным до сих пор остается вопрос о европейском миротворческом контингенте на территории Украины.

                Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что мирных планов завершения войны за 100 дней не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего распространяют россияне.

                Напомним

                Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети о проведении "замечательных" переговоров с Украиной и рф.

                12 февраля Трамп имел два разговора. Сначала с российским дикатором владимиром путиным. Затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

                После разговора с путиным Трамп заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно.

                А после разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Зеленский, "как и президент путин, хочет достичь мира".

                Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу телефонного разговора Трампа с путиным. Министры иностранных дел европейских государств настаивают на участии ЕС в будущих мирных переговорах.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

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