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Жодних "мирних планів за 100 днів" не існує в реальності - Єрмак

Жодних "мирних планів за 100 днів" не існує в реальності - Єрмак

Київ • УНН

 • 100961 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що "мирні плани" за 100 днів є російськими інформаційними вкидами. ЗМІ раніше повідомляли про план Трампа щодо завершення війни, який включав відмову України від НАТО.

Мирних планів завершення війни за 100 днів не існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все розповсюджують росіяни. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Жодних "мирних планів" за "100 днів" у медіа не існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни,

- написав Єрмак.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.

Низка ЗМІ повідомляло, що мирний план передбачає наступне:

Трамп повинен в січні-лютому повинен провести перемовини з путіним для обговорення плану з українською владою;

в лютому-березні Президент України Володимир Зеленський має відмінити указ про заборону переговорів з путіним. Тоді має відбутися зустріч Трампа, Зеленського та путіна для погодження мирного плану;

на Великдень (20 квітня) - оголошення перемир'я, вивід ЗСУ з курської області;

кінець квітня - запуск Міжнародної мирної конференції для заключення мирного договору за участі США, Китаю, країн Європи та Глобального півдня;

обмін полонених за формулою "всіх на всіх";

до 9 травня - декларація про завершення війни та скасування воєнного стану в Україні;

серпень-жовтень - проведення президентських, парламентських та місцевих виборів.

Зазначається, що у мирному плані Україна повинна зафіксувати нейтралітет, відмовитися від НАТО, але зберегти армію з підтримкою США. Також передбачається вступ України в ЄС до 2030 року та повоєнне відновлення за рахунок Євросоюзу; суверенітет рф над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом; поступове скасування санкцій проти рф та відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС; припинення переслідувань упц мп та російської мови, допуск "проросійських" партій до виборів.

Спірним досі залишається питання про європейський миротворчий контингент на території України.

Нагадаємо

Представник Трампа заявив про стратегію зниження світових цін на нафту для послаблення російської економіки. План передбачає співпрацю з ОПЕК та використання економічних важелів замість військової допомоги.

Павло Башинський

Павло Башинський

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