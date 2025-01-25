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Келлог: зниження ціни на нафту може стати ключем до завершення війни в Україні

Келлог: зниження ціни на нафту може стати ключем до завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 34314 перегляди

Представник Трампа заявив про стратегію зниження світових цін на нафту для послаблення російської економіки. План передбачає співпрацю з ОПЕК та використання економічних важелів замість військової допомоги.

Зниження ціни на нафту може стати вирішальним фактором для досягнення миру в Україні. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Представник Трампа з питань України та рф Кіт Келлог заявив, що президент США наголошує на важливості комбінації економічних важелів і дипломатії для завершення війни. За оцінкою Трампа, зниження ціни на нафту до рівня собівартості видобутку може значно послабити російську економіку, яка суттєво залежить від експорту енергоресурсів. Саме ці ресурси фінансують військові операції терористичної країни.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп закликав міжнародну спільноту сприяти зниженню світових цін на нафту. Він також заявив про наміри звернутися до країн ОПЕК, зокрема Саудівської Аравії, з проханням зменшити вартість бареля. На думку Трампа, це не лише скоротить російські доходи, але й прискорить мирний процес.

Келлог зазначив, що економічні втрати можуть виявитися більш впливовими на рішення кремля, ніж військові. Він також звернув увагу на відмінності в підходах адміністрації Трампа та Джо Байдена до підтримки України. Трамп надає перевагу економічній та дипломатичній стратегії, тоді як Байден підтримує тривалу військову допомогу.

Також Келлог підтвердив, що розглядаються й інші ініціативи, наприклад, використання заморожених російських активів для фінансування закупівлі американської зброї для України.

Нагадаємо

Новообраний президент США Дональд Трамп доручив Келлогу розробити стратегію завершення війни в Україні в межах 100 днів.

Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів - WSJ22.01.25, 09:13 • 105284 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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