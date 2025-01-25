Кэллог: снижение цены на нефть может стать ключом к завершению войны в Украине
Киев • УНН
Представитель Трампа заявил о стратегии снижения мировых цен на нефть для ослабления российской экономики. План предусматривает сотрудничество с ОПЕК и использование экономических рычагов вместо военной помощи.
Снижение цены на нефть может стать решающим фактором для достижения мира в Украине. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Представитель Трампа по вопросам Украины и рф Кит Келлог заявил, что президент США подчеркивает важность комбинации экономических рычагов и дипломатии для завершения войны. По оценке Трампа, снижение цены на нефть до уровня себестоимости добычи может значительно ослабить российскую экономику, которая существенно зависит от экспорта энергоресурсов. Именно эти ресурсы финансируют военные операции террористической страны.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп призвал международное сообщество способствовать снижению мировых цен на нефть. Он также заявил о намерениях обратиться к странам ОПЕК, в частности Саудовской Аравии, с просьбой уменьшить стоимость барреля. По мнению Трампа, это не только сократит российские доходы, но и ускорит мирный процесс.
Келлог отметил, что экономические потери могут оказаться более влиятельными на решение кремля, чем военные. Он также обратил внимание на различия в подходах администрации Трампа и Джо Байдена к поддержке Украины. Трамп предпочитает экономическую и дипломатическую стратегию, тогда как Байден поддерживает длительную военную помощь.
Также Келлог подтвердил, что рассматриваются и другие инициативы, например, использование замороженных российских активов для финансирования закупки американского оружия для Украины.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поручил Келлогу разработать стратегию завершения войны в Украине в пределах 100 дней.
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ22.01.25, 09:13 • 103384 просмотра