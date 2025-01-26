Никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности - Ермак
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что "мирные планы" за 100 дней являются российскими информационными вбросами. СМИ ранее сообщали о плане Трампа по завершению войны, который включал отказ Украины от НАТО.
Мирных планов завершения войны за 100 дней не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего распространяют россияне. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
Никаких "мирных планов" за "100 дней" в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне,
Дополнение
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Ряд СМИ сообщал, что мирный план предусматривает следующее:
Трамп должен в январе-феврале должен провести переговоры с путиным для обсуждения плана с украинскими властями; в феврале-марте Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с путиным. Тогда должна состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина для согласования мирного плана; на Пасху (20 апреля) - объявление перемирия, вывод ВСУ из курской области; конец апреля - запуск Международной мирной конференции для заключения мирного договора при участии США, Китая, стран Европы и Глобального юга; обмен пленных по формуле "всех на всех"; до 9 мая - декларация о завершении войны и отмене военного положения в Украине; август-октябрь - проведение президентских, парламентских и местных выборов.
Отмечается, что в мирном плане Украина должна зафиксировать нейтралитет, отказаться от НАТО, но сохранить армию с поддержкой США. Также предполагается вступление Украины в ЕС до 2030 года и послевоенное восстановление за счет Евросоюза; суверенитет РФ над оккупированными территориями не признается, но Украина отказывается от их возвращения военным путем; постепенная отмена санкций против рф и восстановление импорта российских энергоносителей в ЕС; прекращение преследований упц мп и русского языка, допуск "пророссийских" партий к выборам.
Спорным до сих пор остается вопрос о европейском миротворческом контингенте на территории Украины.
Напомним
Представитель Трампа заявил о стратегии снижения мировых цен на нефть для ослабления российской экономики. План предусматривает сотрудничество с ОПЕК и использование экономических рычагов вместо военной помощи.