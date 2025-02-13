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Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT

Київ • УНН

 • 36956 перегляди

Financial Times повідомляє про можливе припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня за ініціативою Трампа і путіна.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання з посиланням на українських та західних чиновників, Трамп і путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих майбутніх дат: Великодня, який відзначатимуть 20 квітня, або 9 травня, коли росія святкує перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

путін захоче угоди в такий знаменний день, як цей 

- сказав виданню український чиновник.

Також видання зазначає, що путін сказав Трампу, що хоче "врегулювати причини конфлікту", вказавши на те, що росія не відмовилася від своєї мети зупинити прагнення України приєднатися до Заходу.

москва також вимагає від України поступитися контролем над чотирма частково окупованими південно-східними регіонами, жоден з яких росія повністю не контролює, і очікує, що Захід припинить усі санкції через війну. Оскільки росія тримає перевагу на полі бою, путін може вирішити продовжити війну, якщо Трамп не погодиться на всі його вимоги 

- додає видання.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.

Низка ЗМІ повідомляло, що мирний план передбачає наступне:

  • Трамп повинен в січні-лютому повинен провести перемовини з путіним для обговорення плану з українською владою;
    • в лютому-березні Президент України Володимир Зеленський має відмінити указ про заборону переговорів з путіним. Тоді має відбутися зустріч Трампа, Зеленського та путіна для погодження мирного плану;
      • на Великдень (20 квітня) - оголошення перемир'я, вивід ЗСУ з курської області;
        • кінець квітня - запуск Міжнародної мирної конференції для заключення мирного договору за участі США, Китаю, країн Європи та Глобального півдня;
          • обмін полонених за формулою "всіх на всіх";
            • до 9 травня - декларація про завершення війни та скасування воєнного стану в Україні;
              • серпень-жовтень - проведення президентських, парламентських та місцевих виборів.

                Зазначається, що у мирному плані Україна повинна зафіксувати нейтралітет, відмовитися від НАТО, але зберегти армію з підтримкою США. Також передбачається вступ України в ЄС до 2030 року та повоєнне відновлення за рахунок Євросоюзу; суверенітет рф над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом; поступове скасування санкцій проти рф та відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС; припинення переслідувань упц мп та російської мови, допуск "проросійських" партій до виборів.

                Спірним досі залишається питання про європейський миротворчий контингент на території України.

                Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що мирних планів завершення війни за 100 днів не існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все розповсюджують росіяни.

                Нагадаємо

                Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення "чудових" переговорів з Україною та рф.

                12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

                Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.

                А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру".

                Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

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