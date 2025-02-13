Трамп заявив про "чудові переговори" з Україною та рф
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення переговорів між Росією та Україною. Він назвав їх "чудовими" та висловив надію на завершення війни.
Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення "чудових" переговорів з Україною та рф, пише УНН.
Чудові переговори з росією та Україною вчора. Гарна можливість закінчити ту жахливу, дуже кровопролитну війну!!!
Доповнення
12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.
Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.
А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру".
Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.