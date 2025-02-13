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Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Киев  •  УНН

 • 67921 просмотра

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Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети о проведении переговоров между Россией и Украиной. Он назвал их "чудесными" и выразил надежду на завершение войны.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети о проведении "отличных" переговоров с Украиной и рф, пишет УНН.

Отличные переговоры с россией и Украиной вчера. Хорошая возможность закончить ту ужасную, очень кровопролитную войну!!!

- написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Дополнение

12 февраля Трамп провел два разговора. Сначала с российским диктатором владимиром путиным. Затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После разговора с путиным Трамп заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно.

А после разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Зеленский, "как и президент путин, хочет достичь мира".

Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу телефонного разговора Трампа с путиным. Министры иностранных дел европейских государств настаивают на участии ЕС в будущих мирных переговорах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
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