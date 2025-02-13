"Мир у Європі поставлено на карту": у ЄС жорстко відреагували на переговори Трампа з путіним

Європейці прагнуть бути долученими до мирних переговорів щодо війни росії проти України.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.

Зазначається, що європейські лідери висловили неабияку занепокоєність із приводу телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем рф володимиром путіним.

Мир у Європі поставлено на карту, тому нас, європейців, потрібно залучити - сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У свою чергу міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню застеріг від "миру через слабкість", протиставивши його декларованому командою Трампа "миру через силу". Глава оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус заявив, що було б краще, якби Вашингтон не дав Москві те, що він назвав поступками, ще до початку мирних переговорів. Тим часом міністерка національної оборони Литви Довіле Сакалієне попередила, що Європа не повинна впадати "в ілюзію, що пан Трамп і пан путін знайдуть рішення для всіх нас", оскільки це буде "смертельною пасткою".

При цьому у спільній заяві міністри закордонних справ європейських держав, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, заявили, що Європа має брати участь у будь-яких майбутніх переговорах щодо України.

Видання з посиланням на дипломатичне джерело в ЄС зазначає, що міністри домовилися вести "відвертий і вимогливий діалог" з офіційними особами США на прийдешній Мюнхенській безпековій конференції. На думку європейських лідерів, однією з причин необхіності їхньої участі в переговорах є те, що Вашингтон чітко дав зрозуміти, що очікує від них гарантій безпеки для будь-якої мирної угоди, що може означати розгортання європейських військ в Україні.

Немає варіанту не бути за столом переговорів, тому що ми дуже важливі для реального впровадження цих гарантій безпеки - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Доповнення

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з правителем рф путіним щодо України.

Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами президента України, сторони обговорили можливості досягнення миру та технологічну співпрацю.

Згодом глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план Трампа щодо припинення війни не є зрадою українських солдатів. За його словами, США зацікавлені в досягненні миру шляхом переговорів і продовжать підтримувати НАТО.