Обговорили досягнення миру та путіна: Зеленський про розмову із Трампом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом - повідомив Зеленський.

Також він обговорив з Трампом розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Хороша розмова, багато встигли обговорити: в ОП повідомили деталі розмови Зеленського та Трампа