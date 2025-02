Обсудили достижения мира и путина: Зеленский о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Также он обсудил с Трампом разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done