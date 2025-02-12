Обсудили достижения мира и путина: Зеленский о разговоре с Трампом
Киев • УНН
Президенты Украины и США провели длительный телефонный разговор о возможностях достижения мира и технологического сотрудничества. Трамп поделился деталями своего разговора с путиным и обсудил с Зеленским новое соглашение по безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе
Также он обсудил с Трампом разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.
Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Хороший разговор, многое успели обсудить: в ОП сообщили детали разговора Зеленского и Трампа12.02.25, 20:06 • 10994 просмотра