Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду

Кассовые сборы за фильмы в США составляют $3,7 млрд (+23% по сравнению с 2024 годом) за период с 1 января по 15 июня, Disney Studios лидирует среди всех крупных компаний с $1,1 млрд, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Это неудивительно, учитывая ряд привлекающих внимание масс фильмов, например, "Лило и Стич" ($371,7 млн) и "Капитан Америка: Чудесный новый мир" от Marvel Studios ($200,5 млн). Даже те, которые не раскрыли весь свой потенциал, обеспечивают большую подушку безопасности, например, "Громовержцы*" от Marvel ($188,9 млн) и "Белоснежка" ($87,2 млн).

Но Warner Bros. собрал $906,9 млн по состоянию на вчерашний день от восьми фильмов. С F1, "Суперменом" Джеймса Ганна и "Оружием" на борту в течение следующих полутора месяцев, компания, как отмечается, обречена на сборы более $1 млрд в американском прокате до Дня труда.

Disney, Warners Bros, Paramount, A24 и Angel Studios – единственные пять студий, которые на сегодняшний день зафиксировали рост по сравнению с периодом с 1 января по 15 июня прошлого года.

Disney в сочетании с 20th Century Studios имеет +222% по сравнению с 2024 годом. Warners имеет +29% по сравнению с прошлым годом, в то время как Paramount +5%, A24 на 13% (несмотря на ряд однозначных стартов), а Angel Studios +232%.

Universal и Focus с 17 новыми и прошлогодними релизами собрали 411,4 млн долларов США на третьем месте.

Paramount на четвертом месте собрала $283,1 млн от шести фильмов.

Sony с семью фильмами собрала $193,9 млн, что на 55% меньше, чем годом ранее.

A24 из совокупных 14 фильмов, как новых, так и перенесенных из 2024-го фильмов (+2 года назад), собрала 125,4 миллиона долларов.

Lionsgate из десяти релизов получает $123,8 млн по состоянию на воскресенье, что на 19% меньше, чем за тот же период с января по июнь 2024 года.

Angels Studios с шестью фильмами имеет 88,9 млн долларов.

Список релизов Marvel в 2028 году может пополниться четвертым фильмом