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Список релизов Marvel в 2028 году может пополниться четвертым фильмом

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Disney объявила о выпуске еще одного безымянного фильма Marvel в декабре 2028 года. Это увеличивает количество запланированных лент студии на тот год до четырех, хотя ранее компания признавала проблему перенасыщения контентом.

Список релизов Marvel в 2028 году может пополниться четвертым фильмом

Marvel Studios добавила еще одну возможную дату релиза фильма на 2028 год. Если план реализуют, это будет уже четвертая лента студии, запланированная на тот год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Disney объявила, что Marvel Studios планирует выпустить безымянный фильм 15 декабря 2028 года. Ранее компания уже анонсировала три другие фильма, которые должны были выйти в феврале, мае и ноябре того же года.

Если все проекты выйдут в указанные сроки, это станет нетипичным решением для Marvel, учитывая публичное признание генерального директора Disney Боба Айгера относительно перенасыщения контентом.

Мы все знаем, что в нашем стремлении наполнить нашу стриминговую платформу большим количеством контента мы обратились ко всем нашим креативным двигателям, включая Marvel, и поручили им создавать намного больше

– сказал генеральный директор Disney Боб Айгер.

Со временем мы также поняли, что количество не обязательно порождает качество. И, честно говоря, мы все признались себе, что немного потеряли фокус, создавая слишком много. Мы считаем, что немного консолидируя и заставляя Marvel сосредоточиться на своих фильмах, мы придем к лучшему качеству

– добавил Айгер.

Дополнительно

Пока неизвестно, действительно ли Marvel реализует четыре премьеры в 2028 году.

Disney часто резервирует даты потенциальных релизов, чтобы иметь пространство для других проектов. Так, в 2025 году Marvel изъяла из графика фильм "Блэйд", как только Disney была готова заменить его лентой "Хищник: Бесплодные земли" от 20th Century Studios.

На 2026–2027 годы Marvel сократила релизы.

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В 2026 ожидается два фильма: "Человек-паук: Новый день" (в июле, совместно с Sony Pictures) и "Мстители: Судный день" (в декабре). В 2027 – также два: проект без названия в июле и "Мстители: Тайные войны" в декабре.

Справка

"Тайные войны" должны завершить сагу "Мультивселенная". После этого Marvel предположительно перейдет к новой фазе, связанной с персонажами, полученными после приобретения 20th Century Fox – в частности, Людьми Икс. Джейк Шрайер, режиссер фильма "Громовые раскаты", может возглавить первый проект Marvel о мутантах. Ожидается также появление актеров из франшизы Fox: Иэна Маккеллена, Патрика Стюарта и других в "Судном дне".

Среди потенциальных фильмов 2028 года – "Блэйд", "Черная пантера 3" и продолжение "Фантастической четверки".

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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