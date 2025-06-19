Список релізів Marvel у 2028 році може поповнитися четвертим фільмом

Marvel Studios додала ще одну можливу дату релізу фільму на 2028 рік. Якщо план реалізують, це буде вже четверта стрічка студії, запланована на той рік. Про це пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Disney оголосила, що Marvel Studios планує випустити безіменний фільм 15 грудня 2028 року. Раніше компанія вже анонсувала три інші фільми, які мали б вийти у лютому, травні та листопаді того ж року.

Якщо всі проєкти вийдуть у зазначені терміни, це стане нетиповим рішенням для Marvel, зважаючи на публічне зізнання генерального директора Disney Боба Айгера щодо перенасичення контентом.

Ми всі знаємо, що у нашому прагненні наповнити нашу стрімінгову платформу більшою кількістю контенту ми звернулися до всіх наших креативних двигунів, включаючи Marvel, і доручили їм створювати набагато більше – сказав генеральний директор Disney Боб Айгер.

З часом ми також зрозуміли, що кількість не обов’язково породжує якість. І, чесно кажучи, ми всі зізналися собі, що трохи втратили фокус, створюючи забагато. Ми вважаємо, що трохи консолідуючи та змушуючи Marvel зосередитися на своїх фільмах, ми прийдемо до кращої якості – додав Айгер.

Додатково

Поки невідомо, чи справді Marvel реалізує чотири прем’єри в 2028 році.

Disney часто резервує дати потенційних релізів, аби мати простір для інших проєктів. Так, у 2025 році Marvel вилучила з графіка фільм "Блейд", щойно Disney була готова замінити його стрічкою "Хижак: Безплідні землі" від 20th Century Studios.

На 2026–2027 роки Marvel скоротила релізи.

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У 2026 очікується два фільми: "Людина-павук: Новий день" (у липні, спільно з Sony Pictures) і "Месники: Судний день" (у грудні). У 2027 – також два: проєкт без назви у липні та "Месники: Таємні війни" у грудні.

Довідка

"Таємні війни" мають завершити сагу "Мультивсесвіт". Після цього Marvel імовірно перейде до нової фази, пов'язаної з персонажами, отриманими після придбання 20th Century Fox – зокрема, Людьми Ікс. Джейк Шрайєр, режисер фільму "Блискавки грому", може очолити перший проєкт Marvel про мутантів. Очікується також поява акторів із франшизи Fox: Ієна Маккеллена, Патріка Стюарта та інших у "Судному дні".

Серед потенційних фільмів 2028 року – "Блейд", "Чорна пантера 3" і продовження "Фантастичної четвірки".

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