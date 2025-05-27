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Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

Київ • УНН

 • 6786 перегляди

Акторка Т’Нія Міллер виконає головну роль у серіалі "Віжен", де Пол Беттані повернеться до ролі Віжена. Міллер зіграє Йокасту, могутнього робота, що прагне помсти.

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

Акторка Т’Нія Міллер ("Падіння дому Ашерів" (The Fall of House of Usher)) зіграє головну роль у серіалі від Marvel "Віжен" (Vision) для Disney+, підтвердили джерела Deadline, пише УНН.

Деталі

Вважається, що вона зіграє одну з головних ролей поряд з Полом Беттані, який знову зіграє свого титулованого персонажа з MCU у спінофі "ВандаВіжен" (WandaVision).

Вважається, що новий серіал розгортається після подій у "ВандаВіжен" і розповідає про Віжена (Беттані), коли він намагається відновити свою пам'ять і людяність.

Кажуть, що Міллер зіграє хитру і могутню Йокасту, яка прагне помсти. У коміксах Йокаста - це робот, якого Альтрон будує своєю нареченою, яка зрештою стає на бік Месників.

Представник Marvel відмовився від коментарів.

Вважається, що Міллер є частиною основного акторського складу "Віжена" разом із Беттані, Джеймсом Спейдером, який знову зіграє свою роль MCU як Альтрон, Тоддом Стешвіком і Руарідом Моллікою. Крім того, Фаран Тахір знову зіграє роль Рази в MCU.

Доповнення

"Віжен" є другим допоміжним продуктом "ВандаВіжена" після "Це все Агата" (Agatha All Along). До списку Marvel Disney+ також входить нещодавно випущений "Шибайголова: Народжений наново" (Daredevil: Born Again), другий сезон якого знімається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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