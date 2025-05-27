Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу
Київ • УНН
Акторка Т’Нія Міллер виконає головну роль у серіалі "Віжен", де Пол Беттані повернеться до ролі Віжена. Міллер зіграє Йокасту, могутнього робота, що прагне помсти.
Акторка Т’Нія Міллер ("Падіння дому Ашерів" (The Fall of House of Usher)) зіграє головну роль у серіалі від Marvel "Віжен" (Vision) для Disney+, підтвердили джерела Deadline, пише УНН.
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Вважається, що вона зіграє одну з головних ролей поряд з Полом Беттані, який знову зіграє свого титулованого персонажа з MCU у спінофі "ВандаВіжен" (WandaVision).
Вважається, що новий серіал розгортається після подій у "ВандаВіжен" і розповідає про Віжена (Беттані), коли він намагається відновити свою пам'ять і людяність.
Кажуть, що Міллер зіграє хитру і могутню Йокасту, яка прагне помсти. У коміксах Йокаста - це робот, якого Альтрон будує своєю нареченою, яка зрештою стає на бік Месників.
Представник Marvel відмовився від коментарів.
Вважається, що Міллер є частиною основного акторського складу "Віжена" разом із Беттані, Джеймсом Спейдером, який знову зіграє свою роль MCU як Альтрон, Тоддом Стешвіком і Руарідом Моллікою. Крім того, Фаран Тахір знову зіграє роль Рази в MCU.
Доповнення
"Віжен" є другим допоміжним продуктом "ВандаВіжена" після "Це все Агата" (Agatha All Along). До списку Marvel Disney+ також входить нещодавно випущений "Шибайголова: Народжений наново" (Daredevil: Born Again), другий сезон якого знімається.