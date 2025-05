Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

Актриса Т’Ния Миллер ("Падение дома Ашеров" (The Fall of House of Usher)) сыграет главную роль в сериале от Marvel "Вижен" (Vision) для Disney+, подтвердили источники Deadline, пишет УНН.

Детали

Считается, что она сыграет одну из главных ролей наряду с Полом Беттани, который снова сыграет своего титулованного персонажа из MCU в спин-оффе "ВандаВижен" (WandaVision).

Считается, что новый сериал разворачивается после событий в "ВандаВижен" и рассказывает о Вижене (Беттани), когда он пытается восстановить свою память и человечность.

Говорят, что Миллер сыграет хитрую и могущественную Йокасту, которая стремится к мести. В комиксах Йокаста - это робот, которого Альтрон строит своей невестой, которая в конечном итоге становится на сторону Мстителей.

Представитель Marvel отказался от комментариев.

Считается, что Миллер является частью основного актерского состава "Вижена" вместе с Беттани, Джеймсом Спейдером, который снова сыграет свою роль MCU как Альтрон, Тоддом Стешвиком и Руаридом Молликой. Кроме того, Фаран Тахир снова сыграет роль Разы в MCU.

Дополнение

"Вижен" является вторым вспомогательным продуктом "ВандаВижена" после "Это все Агата" (Agatha All Along). В список Marvel Disney+ также входит недавно выпущенный "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again), второй сезон которого снимается.