Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания за заслуги перед молодежью. Он основал фонд Elba Hope Foundation, который предоставляет гранты организациям в Великобритании, США и Африке.
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания на новогодней церемонии награждения в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на британское правительство.
Среди лауреатов - Идрис Эльба, удостоенный рыцарского звания за заслуги перед молодежью, а также Синтия Эриво, которая получает почетную степень Ордена Британской империи (MBE) за заслуги в музыке и драме.
Как пишет BBC, в этом году в списке 1157 лауреатов.
Звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба становится сэром Идрисом в знак признания его благотворительной работы с молодежью. Он начал кампанию по борьбе с преступностью, связанной с холодным оружием, и вместе с женой Сабриной основал фонд Elba Hope Foundation, который предоставляет гранты организациям в Великобритании, США и Африке.
"Я получаю эту честь от имени многих молодых людей, чей талант, амбиции и стойкость двигали работу Elba Hope Foundation", - сказал сэр Идрис.
