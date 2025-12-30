Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания

$42.220.15
49.650.10
ukenru
13:51 • 936 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 3264 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 5434 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 8894 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 12312 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 18077 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17767 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22831 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23413 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30298 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.5м/с
73%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 7084 просмотра
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 4314 просмотра
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 3506 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14811 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11843 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11897 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14869 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 18074 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 46837 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 47037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Варшава
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 904 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 25129 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 38362 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 46306 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 56857 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Facebook

Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания за заслуги перед молодежью. Он основал фонд Elba Hope Foundation, который предоставляет гранты организациям в Великобритании, США и Африке.

Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
instagram.com/idriselba

Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания на новогодней церемонии награждения в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на британское правительство.

Детали

Среди лауреатов - Идрис Эльба, удостоенный рыцарского звания за заслуги перед молодежью, а также Синтия Эриво, которая получает почетную степень Ордена Британской империи (MBE) за заслуги в музыке и драме.

Как пишет BBC, в этом году в списке 1157 лауреатов.

Звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба становится сэром Идрисом в знак признания его благотворительной работы с молодежью. Он начал кампанию по борьбе с преступностью, связанной с холодным оружием, и вместе с женой Сабриной основал фонд Elba Hope Foundation, который предоставляет гранты организациям в Великобритании, США и Африке.

"Я получаю эту честь от имени многих молодых людей, чей талант, амбиции и стойкость двигали работу Elba Hope Foundation", - сказал сэр Идрис.

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари04.11.25, 16:20 • 3057 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Новый год
Музыкант
Сериал
благотворительность
Африка
Великобритания
Соединённые Штаты