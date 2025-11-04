Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Бывший капитан сборной Англии сэр Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

50-летний футболист, который в начале этого года был включен в список наград по случаю дня рождения короля Карла, был посвящен в рыцари королем во время церемонии в Беркшире во вторник.

"Я не мог бы гордиться собой больше", – сказал Бекхэм. "Люди знают, какой я патриотичный – я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по миру, и все, о чем люди хотят со мной говорить, это наша монархия. Это делает меня гордым".

В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.

Виктория, получившая Орден Британской империи в 2017 году за заслуги перед индустрией моды, разработала и сшила костюм, который ее муж носил в замке.

"(Король Карл) был очень впечатлен моим костюмом", – сказал Бекхэм.

"Он самый элегантно одетый мужчина, которого я знаю, поэтому он вдохновил меня на многие образы на протяжении многих лет, и он точно вдохновил меня на этот образ. Это то, что мне сделала моя жена. Я смотрел на его старые фотографии, когда он был совсем молодым в утренних костюмах, и подумал: "Хорошо, это то, что я хочу носить" – поэтому я подарил его жене, и она это сделала".

Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм

Добавим

Бекхэм сыграл за свою страну 115 раз и был капитаном "Трех львов" в течение шести лет между 2000 и 2006 годами.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" участвовал в трех чемпионатах мира за сборную Англии, а также в двух чемпионатах Европы.

Бекхэм вышел из академии "Юнайтед" в 1992 году и провел 11 лет в первой команде, прежде чем присоединиться к "Реалу" в 2003 году за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Он играл четыре года в столице Испании, прежде чем присоединиться к команде Высшей лиги футбола "ЛА ГЭЛАКСИ". Он дважды играл в "Милане" во время своего пребывания в Лос-Анджелесе, прежде чем завершить карьеру в "Пари Сен-Жермен" в 2013 году.

Но влияние Бекхэма распространяется далеко за пределы футбольного поля.

Родившийся в восточном Лондоне, он сыграл определенную роль в обеспечении проведения Олимпийских игр 2012 года для Лондона.

С 2005 года он сотрудничает с гуманитарной организацией ЮНИСЕФ, а в 2015 году в его честь был назван фонд, чтобы отметить десятилетнее партнерство между ними.

В 2024 году Бекхэм стал послом Королевского фонда, поддерживая образовательную программу короля Карла и усилия, направленные на то, чтобы молодежь лучше понимала природу.

Он является совладельцем клуба Второй лиги "Салфорд Сити" вместе с бывшим партнером по "Юнайтед" и сборной Англии Гари Невиллом, а также совладельцем клуба MLS "Интер Майами".