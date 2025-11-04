Девіда Бекхема посвятили у лицарі

Колишній капітан збірної Англії сер Девід Бекхем був офіційно посвячений у лицарі за заслуги перед футболом та британським суспільством, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

50-річний футболіст, якого на початку цього року було внесено до списку нагород з нагоди дня народження короля Карла, був посвячений у лицарі королем під час церемонії в Беркширі у вівторок.

"Я не міг би пишатися собою більше", – сказав Бекхем. "Люди знають, який я патріотичний – я люблю свою країну. Я завжди казав, наскільки важлива монархія для моєї родини. Мені пощастило подорожувати світом, і все, про що люди хочуть зі мною говорити, це наша монархія. Це робить мене гордим".

У Віндзорському замку до Бекхема приєднались його дружина Вікторія та батьки Сандра та Девід.

Вікторія, яка отримала Орден Британської імперії у 2017 році за заслуги перед індустрією моди, розробила та пошила костюм, який її чоловік носив у замку.

"(Король Карл) був дуже вражений моїм костюмом", – сказав Бекхем.

"Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому він надихнув мене на чимало образів протягом багатьох років, і він точно надихнув мене на цей образ. Це те, що мені зробила моя дружина. Я дивився на його старі фотографії, коли він був зовсім молодим у ранкових костюмах, і подумав: "Гаразд, це те, що я хочу носити" – тому я подарував його дружині, і вона це зробила".

Додамо

Бекхем зіграв за свою країну 115 разів і був капітаном "Трьох левів" протягом шести років між 2000 і 2006 роками.

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" та "Реала" брав участь у трьох чемпіонатах світу за збірну Англії, а також у двох чемпіонатах Європи.

Бекхем вийшов з академії "Юнайтед" у 1992 році та провів 11 років у першій команді, перш ніж приєднатися до "Реала" у 2003 році за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Він грав чотири роки в столиці Іспанії, перш ніж приєднатися до команди Вищої ліги футболу "ЛА ГЕЛАКСІ". Він двічі грав у "Мілані" під час свого перебування в Лос-Анджелесі, перш ніж завершити кар'єру в "Парі Сен-Жермен" у 2013 році.

Але вплив Бекхема поширюється далеко за межі футбольного поля.

Народжений у східному Лондоні, він відіграв певну роль у забезпеченні проведення Олімпійських ігор 2012 року для Лондона.

З 2005 року він співпрацює з гуманітарною організацією ЮНІСЕФ, а у 2015 році на його честь було названо фонд, щоб відзначити десятирічне партнерство між ними.

У 2024 році Бекхем став послом Королівського фонду, підтримуючи освітню програму короля Карла та зусилля, спрямовані на те, щоб молодь краще розуміла природу.

Він є співвласником клубу Другої ліги "Солфорд Сіті" разом із колишнім партнером по "Юнайтед" та збірній Англії Гарі Невіллом, а також співвласником клубу MLS "Інтер Маямі".