Девіда Бекхема посвятили у лицарі

14:17 • 3732 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
13:39 • 9574 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10194 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12068 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12909 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19789 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
4 листопада, 07:25 • 41594 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
14:17
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
13:39
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 07:25
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
4 листопада, 06:30
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11860 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27772 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27654 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31856 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41420 перегляди
Девіда Бекхема посвятили у лицарі

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Колишній капітан збірної Англії сер Девід Бекхем отримав лицарське звання від короля Карла III за заслуги перед футболом та британським суспільством. Церемонія відбулася у Беркширі, де футболіста супроводжували його дружина Вікторія та батьки.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі

Колишній капітан збірної Англії сер Девід Бекхем був офіційно посвячений у лицарі за заслуги перед футболом та британським суспільством, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

50-річний футболіст, якого на початку цього року було внесено до списку нагород з нагоди дня народження короля Карла, був посвячений у лицарі королем під час церемонії в Беркширі у вівторок.

"Я не міг би пишатися собою більше", – сказав Бекхем. "Люди знають, який я патріотичний – я люблю свою країну. Я завжди казав, наскільки важлива монархія для моєї родини. Мені пощастило подорожувати світом, і все, про що люди хочуть зі мною говорити, це наша монархія. Це робить мене гордим".

У Віндзорському замку до Бекхема приєднались його дружина Вікторія та батьки Сандра та Девід.

Вікторія, яка отримала Орден Британської імперії у 2017 році за заслуги перед індустрією моди, розробила та пошила костюм, який її чоловік носив у замку.

"(Король Карл) був дуже вражений моїм костюмом", – сказав Бекхем.

"Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому він надихнув мене на чимало образів протягом багатьох років, і він точно надихнув мене на цей образ. Це те, що мені зробила моя дружина. Я дивився на його старі фотографії, коли він був зовсім молодим у ранкових костюмах, і подумав: "Гаразд, це те, що я хочу носити" – тому я подарував його дружині, і вона це зробила".

Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем20.10.25, 18:55 • 62310 переглядiв

Додамо

Бекхем зіграв за свою країну 115 разів і був капітаном "Трьох левів" протягом шести років між 2000 і 2006 роками.

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" та "Реала" брав участь у трьох чемпіонатах світу за збірну Англії, а також у двох чемпіонатах Європи.

Бекхем вийшов з академії "Юнайтед" у 1992 році та провів 11 років у першій команді, перш ніж приєднатися до "Реала" у 2003 році за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Він грав чотири роки в столиці Іспанії, перш ніж приєднатися до команди Вищої ліги футболу "ЛА ГЕЛАКСІ". Він двічі грав у "Мілані" під час свого перебування в Лос-Анджелесі, перш ніж завершити кар'єру в "Парі Сен-Жермен" у 2013 році.

Але вплив Бекхема поширюється далеко за межі футбольного поля.

Народжений у східному Лондоні, він відіграв певну роль у забезпеченні проведення Олімпійських ігор 2012 року для Лондона.

З 2005 року він співпрацює з гуманітарною організацією ЮНІСЕФ, а у 2015 році на його честь було названо фонд, щоб відзначити десятирічне партнерство між ними.

У 2024 році Бекхем став послом Королівського фонду, підтримуючи освітню програму короля Карла та зусилля, спрямовані на те, щоб молодь краще розуміла природу.

Він є співвласником клубу Другої ліги "Солфорд Сіті" разом із колишнім партнером по "Юнайтед" та збірній Англії Гарі Невіллом, а також співвласником клубу MLS "Інтер Маямі".

Антоніна Туманова

