Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем

Київ • УНН

 • 2610 перегляди

Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко, відзначила 30-річчя. Її привітав легендарний Девід Бекхем, а чоловік зробив їй сюрприз у вигляді відео.

Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем

Сьогодні, 20 жовтня, дружині футболіста збірної України та англійського "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка, Владі Зінченко виповнилося 30 років. Владу з ювілеєм привітав легендарний у минулому гравець збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девід Бекхем, передає УНН.

Я цілий ранок реву і вже запухла, наче з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками. 20-ти хвилинне відео, кінцівка якого мене розірвала від шоку 

- написала Зінченко в stories.

На наступному відео вона опублікувала відео-поздоровлення від легенди збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девіда Бекхема.

Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, що у тебе день народження. Впевнений, у тебе буде неймовірний день з чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження 

- сказав Бекхем.

Сам Олександр Зінченко коротко в Instagram написав: "З днем народження, моя королево".

Я кохаю тебе звідси до Місяця і навіть далі 

- додавши фото з коханою.

Доповнення

Олександр та Влада зустрічалися з 2019-го року, а вже у 2020-му футболіст зробив дівчині пропозицію. Через декілька місяців вони одружилися. Пара виховує своїх дітей – Єву та Лею.

У вересні Олександр Зінченко, який належить лондонському "Арсеналу", на правах оренди перейшов до іншого англійського клубу, "Ноттінгем Форест".

Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26.

Цими вихідними стало відомо, що "Ноттінгем Форест" звільнив Анге Постекоглу з посади головного після поразки від "Челсі" - 3:0.

Антоніна Туманова

