Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем

Сьогодні, 20 жовтня, дружині футболіста збірної України та англійського "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка, Владі Зінченко виповнилося 30 років. Владу з ювілеєм привітав легендарний у минулому гравець збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девід Бекхем, передає УНН.

Я цілий ранок реву і вже запухла, наче з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками. 20-ти хвилинне відео, кінцівка якого мене розірвала від шоку

На наступному відео вона опублікувала відео-поздоровлення від легенди збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девіда Бекхема.

Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, що у тебе день народження. Впевнений, у тебе буде неймовірний день з чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження