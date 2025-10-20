Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
Київ • УНН
Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко, відзначила 30-річчя. Її привітав легендарний Девід Бекхем, а чоловік зробив їй сюрприз у вигляді відео.
Сьогодні, 20 жовтня, дружині футболіста збірної України та англійського "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка, Владі Зінченко виповнилося 30 років. Владу з ювілеєм привітав легендарний у минулому гравець збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девід Бекхем, передає УНН.
Я цілий ранок реву і вже запухла, наче з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками. 20-ти хвилинне відео, кінцівка якого мене розірвала від шоку
На наступному відео вона опублікувала відео-поздоровлення від легенди збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девіда Бекхема.
Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, що у тебе день народження. Впевнений, у тебе буде неймовірний день з чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження
Сам Олександр Зінченко коротко в Instagram написав: "З днем народження, моя королево".
Я кохаю тебе звідси до Місяця і навіть далі
Доповнення
Олександр та Влада зустрічалися з 2019-го року, а вже у 2020-му футболіст зробив дівчині пропозицію. Через декілька місяців вони одружилися. Пара виховує своїх дітей – Єву та Лею.
У вересні Олександр Зінченко, який належить лондонському "Арсеналу", на правах оренди перейшов до іншого англійського клубу, "Ноттінгем Форест".
Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26.
