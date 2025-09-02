Олександр Зінченко залишив "Арсенал": де продовжить кар'єру український захисник

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до іншого англійського клубу, "Ноттінгем Форест". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення "Ноттінгема" в соцмережі X.

Деталі

Вказується, що оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26, при цьому в умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп футболіста.

Ласкаво просимо до "Ноттінгем Форест", Олександре Зінченко! - йдеться у повідомленні.

Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Контракт Зінченка з "Арсеналом" залишається чинним до літа 2026 року.

Нагадаємо

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.

