1 вересня, 18:36 • 11418 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 20306 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 30091 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 35773 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 181783 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 104217 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187923 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 195328 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 165084 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131809 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Олександр Зінченко залишив "Арсенал": де продовжить кар'єру український захисник

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Український захисник Олександр Зінченко перейшов з лондонського «Арсеналу» в оренду до «Ноттінгем Форест». Оренда розрахована до кінця сезону 2025/26 без обов'язкового викупу.

Олександр Зінченко залишив "Арсенал": де продовжить кар'єру український захисник

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до іншого англійського клубу, "Ноттінгем Форест". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення "Ноттінгема" в соцмережі X.

Деталі

Вказується, що оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26, при цьому в умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп футболіста.

Ласкаво просимо до "Ноттінгем Форест", Олександре Зінченко!

- йдеться у повідомленні.

Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Контракт Зінченка з "Арсеналом" залишається чинним до літа 2026 року.

Нагадаємо

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.

Вадим Хлюдзинський

