Олександр Зінченко залишив "Арсенал": де продовжить кар'єру український захисник
Київ • УНН
Український захисник Олександр Зінченко перейшов з лондонського «Арсеналу» в оренду до «Ноттінгем Форест». Оренда розрахована до кінця сезону 2025/26 без обов'язкового викупу.
Деталі
Вказується, що оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26, при цьому в умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп футболіста.
Ласкаво просимо до "Ноттінгем Форест", Олександре Зінченко!
Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Контракт Зінченка з "Арсеналом" залишається чинним до літа 2026 року.
Нагадаємо
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.
