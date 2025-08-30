Танцював, співав та грав у футбол: WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я

$41.260.00
Ексклюзив
13:06 • 4412 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 22101 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 41624 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 142755 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 74464 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 64611 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 86459 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 251065 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 207360 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 97763 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1609:00
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto

Ексклюзив

29 серпня, 12:17
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 207365 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Starlink
Фейкові новини
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot

Танцював, співав та грав у футбол: WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я

Київ • УНН

 • 34 перегляди

WBO вимагає від Олександра Усика пройти медичне обстеження та надати довідку про стан здоров'я. Це сталося після відео, де Усик танцює з Надею Дорофєєвою та грає у футбол.

Танцював, співав та грав у футбол: WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я

WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я після відео з танцями з Надею Дорофєєвою та гри у футбол на шоу-матчі "Об’єднані грою", організований ФК "Металіст 1925" спільно з 13-ю бригадою НГУ та 2-м корпусом "Хартія". Про це повідомляє BoxingScene, передає УНН.

Деталі

"Після появи цього тижня в соціальних мережах відео, на якому абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик танцює та грає у футбол, WBO у п'ятницю наказала йому надати оновлений медичний прогноз", - пише видання.

Зазначається, що раніше Усик просив про відтермінування переговорів з обов'язковим претендентом на титул Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

"WBO хоче, щоб повторне обстеження Усика було проведено до понеділка. Голова чемпіонського комітету WBO Луїс Батіста Салас написав адвокату Усика Джону Хорневеру, що "медична довідка має бути детальною та вичерпною, і повинна засвідчувати WBO поточний стан здоров'я пана Усика, прогноз, передбачуваний термін одужання та будь-які інші підтверджуючі медичні докази, які вважаються доречними", - додає видання.

Доповнення

Днями чинний абсолютний чемпіон світу Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною організували благодійний вечір, метою якого була допомога дітям з Миколаєва, які через війну втратили батьків.

Захід відвідали зірки українського шоу-бізнесу, зокрема, Надя Дорофєєва, DREVO, Іво Бобул, Монатік тощо. Запалювали не лише вони, а й і Усик – він активно танцював та виконував пісні.

Зокрема, разом із Дорофєєвою він видав шалений танець під її пісню "Смак-печаль".

А разом із Іво Бобулом виконав легендарний хіт "Розмова з тобою".

Окрім того, 23 серпня, на стадіоні імені Баннікова в Києві відбувся футбольний шоу-матч "Об’єднані грою", організований ФК "Металіст 1925" спільно з 13-ю бригадою НГУ та 2-м корпусом "Хартія" за підтримки Української асоціації футболу, під час якого Усик провів свої хвилини на полі.

Танці та гра Усика у футбол привернули увагу команди Паркера, і людина, близька до ситуації, припустила: "З точки зору оптичних особливостей, що це, чорт забирай, таке?".

Нагадаємо

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав продовження переговорів щодо обов’язкового бою за титул WBO проти Джозефа Паркера та тепер має можливість самостійно обирати наступний крок у кар’єрі.

Його команда наголошує: після виснажливого бою з Даніелем Дюбуа спортсмен заслуговує часу на відновлення та планування майбутніх поєдинків.

Павло Башинський

благодійність
Україна
Олександр Усик
Миколаїв
Київ