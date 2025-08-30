Танцював, співав та грав у футбол: WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я

WBO вимагає в Усика пройти медичне обстеження та надати довідку щодо стану здоров’я після відео з танцями з Надею Дорофєєвою та гри у футбол на шоу-матчі "Об’єднані грою", організований ФК "Металіст 1925" спільно з 13-ю бригадою НГУ та 2-м корпусом "Хартія". Про це повідомляє BoxingScene, передає УНН.

Деталі

"Після появи цього тижня в соціальних мережах відео, на якому абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик танцює та грає у футбол, WBO у п'ятницю наказала йому надати оновлений медичний прогноз", - пише видання.

Зазначається, що раніше Усик просив про відтермінування переговорів з обов'язковим претендентом на титул Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

"WBO хоче, щоб повторне обстеження Усика було проведено до понеділка. Голова чемпіонського комітету WBO Луїс Батіста Салас написав адвокату Усика Джону Хорневеру, що "медична довідка має бути детальною та вичерпною, і повинна засвідчувати WBO поточний стан здоров'я пана Усика, прогноз, передбачуваний термін одужання та будь-які інші підтверджуючі медичні докази, які вважаються доречними", - додає видання.

Доповнення

Днями чинний абсолютний чемпіон світу Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною організували благодійний вечір, метою якого була допомога дітям з Миколаєва, які через війну втратили батьків.

Захід відвідали зірки українського шоу-бізнесу, зокрема, Надя Дорофєєва, DREVO, Іво Бобул, Монатік тощо. Запалювали не лише вони, а й і Усик – він активно танцював та виконував пісні.

Зокрема, разом із Дорофєєвою він видав шалений танець під її пісню "Смак-печаль".

А разом із Іво Бобулом виконав легендарний хіт "Розмова з тобою".

Окрім того, 23 серпня, на стадіоні імені Баннікова в Києві відбувся футбольний шоу-матч "Об’єднані грою", організований ФК "Металіст 1925" спільно з 13-ю бригадою НГУ та 2-м корпусом "Хартія" за підтримки Української асоціації футболу, під час якого Усик провів свої хвилини на полі.

Танці та гра Усика у футбол привернули увагу команди Паркера, і людина, близька до ситуації, припустила: "З точки зору оптичних особливостей, що це, чорт забирай, таке?".

Нагадаємо

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав продовження переговорів щодо обов’язкового бою за титул WBO проти Джозефа Паркера та тепер має можливість самостійно обирати наступний крок у кар’єрі.

Його команда наголошує: після виснажливого бою з Даніелем Дюбуа спортсмен заслуговує часу на відновлення та планування майбутніх поєдинків.