Олександр Усик отримав відтермінування від WBO для титульного захисту проти Джозефа Паркера

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
09:27 • 446 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 25221 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29817 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 47611 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67755 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49738 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37486 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41565 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107975 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51502 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 25598 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 29995 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 37464 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 32700 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 32430 перегляди
Публікації
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 32435 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 37468 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107944 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 103234 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 142722 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 32743 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 30612 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 89285 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 79753 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 111721 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

Олександр Усик отримав відтермінування від WBO для титульного захисту проти Джозефа Паркера

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Олександр Усик отримав відтермінування від WBO щодо обов'язкового захисту титулу проти Джозефа Паркера. Це дозволяє Усику обрати наступний крок у кар'єрі після виснажливого бою з Дюбуа.

Олександр Усик отримав відтермінування від WBO для титульного захисту проти Джозефа Паркера

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав продовження переговорів щодо обов’язкового бою за титул WBO проти Джозефа Паркера та тепер має можливість самостійно обирати наступний крок у кар’єрі.

Його команда наголошує: після виснажливого бою з Даніелем Дюбуа спортсмен заслуговує часу на відновлення та планування майбутніх поєдинків.

Про це повідомляє Sky Sports, пише УНН.

Деталі

Український боксер посилався на травму, отриману після перемоги нокаутом у п’ятому раунді над Дюбуа на стадіоні "Вемблі" минулого місяця. Цей фактор дозволив Усикові отримати продовження переговорів щодо обов’язкового захисту титулу проти Паркера.

Сергій Лапін, директор команди Усика та генеральний директор Ready to Fight, прокоментував:

Протягом усієї своєї професійної кар’єри як Олександр Усик, так і вся наша команда довели, що ми поважаємо всіх потенційних суперників, а також правила, які регулюють професійний бокс

Він додав:

За останні півтора року Усик досяг історичного успіху, двічі ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це вимагало величезних фізичних та психологічних зусиль, а також великих жертв. Найголовніше: він заслужив право обирати своє майбутнє – і приділити час, необхідний для прийняття цього рішення. Тож, хлопці, не пришвидшуйте ситуацію

Промоутер Джозефа Паркера Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловив невдоволення затримкою та заявив, що команда Усика не бере участі у жодних переговорах.

Непереможний британський претендент Мойсей Ітаума, пов’язаний із можливим боєм проти Усика, заявив:

Що далі? Чесно кажучи, я битимуся з будь-ким, кого вони поставлять переді мною. Киньте мене туди з ними!

Тепер Усик має кілька варіантів: зустрітися з обов’язковим претендентом Паркером, розглядати поєдинок із Ітаумою або навіть звільнити титул WBO.

Його наступний крок визначить, у якому напрямку розвиватиметься кар’єра абсолютного чемпіона.

Нагадаємо

Олександр Усик отримав травму, що призвело до відтермінування переговорів щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером. WBO вже розпочала переговори, але команда українського чемпіона просить відкласти бій.

Степан Гафтко

Спорт
Олександр Усик
Косово