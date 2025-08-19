Олександр Усик отримав відтермінування від WBO для титульного захисту проти Джозефа Паркера

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав продовження переговорів щодо обов’язкового бою за титул WBO проти Джозефа Паркера та тепер має можливість самостійно обирати наступний крок у кар’єрі.

Його команда наголошує: після виснажливого бою з Даніелем Дюбуа спортсмен заслуговує часу на відновлення та планування майбутніх поєдинків.

Про це повідомляє Sky Sports, пише УНН.

Деталі

Український боксер посилався на травму, отриману після перемоги нокаутом у п’ятому раунді над Дюбуа на стадіоні "Вемблі" минулого місяця. Цей фактор дозволив Усикові отримати продовження переговорів щодо обов’язкового захисту титулу проти Паркера.

Сергій Лапін, директор команди Усика та генеральний директор Ready to Fight, прокоментував:

Протягом усієї своєї професійної кар’єри як Олександр Усик, так і вся наша команда довели, що ми поважаємо всіх потенційних суперників, а також правила, які регулюють професійний бокс

Він додав:

За останні півтора року Усик досяг історичного успіху, двічі ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це вимагало величезних фізичних та психологічних зусиль, а також великих жертв. Найголовніше: він заслужив право обирати своє майбутнє – і приділити час, необхідний для прийняття цього рішення. Тож, хлопці, не пришвидшуйте ситуацію

Промоутер Джозефа Паркера Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловив невдоволення затримкою та заявив, що команда Усика не бере участі у жодних переговорах.

Непереможний британський претендент Мойсей Ітаума, пов’язаний із можливим боєм проти Усика, заявив:

Що далі? Чесно кажучи, я битимуся з будь-ким, кого вони поставлять переді мною. Киньте мене туди з ними!

Тепер Усик має кілька варіантів: зустрітися з обов’язковим претендентом Паркером, розглядати поєдинок із Ітаумою або навіть звільнити титул WBO.

Його наступний крок визначить, у якому напрямку розвиватиметься кар’єра абсолютного чемпіона.

Нагадаємо

Олександр Усик отримав травму, що призвело до відтермінування переговорів щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером. WBO вже розпочала переговори, але команда українського чемпіона просить відкласти бій.