Эксклюзив
09:27 • 740 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 26330 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 30631 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 48358 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 68480 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 50314 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 37804 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41721 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 108643 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51526 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Александр Усик получил отсрочку от WBO для титульной защиты против Джозефа Паркера

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Александр Усик получил отсрочку от WBO относительно обязательной защиты титула против Джозефа Паркера. Это позволяет Усику выбрать следующий шаг в карьере после изнурительного боя с Дюбуа.

Александр Усик получил отсрочку от WBO для титульной защиты против Джозефа Паркера

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил продление переговоров по обязательному бою за титул WBO против Джозефа Паркера и теперь имеет возможность самостоятельно выбирать следующий шаг в карьере.

Его команда подчеркивает: после изнурительного боя с Даниэлем Дюбуа спортсмен заслуживает времени на восстановление и планирование будущих поединков.

Об этом сообщает Sky Sports, пишет УНН.

Детали

Украинский боксер ссылался на травму, полученную после победы нокаутом в пятом раунде над Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в прошлом месяце. Этот фактор позволил Усику получить продление переговоров по обязательной защите титула против Паркера.

Сергей Лапин, директор команды Усика и генеральный директор Ready to Fight, прокомментировал:

На протяжении всей своей профессиональной карьеры как Александр Усик, так и вся наша команда доказали, что мы уважаем всех потенциальных соперников, а также правила, регулирующие профессиональный бокс

Он добавил:

За последние полтора года Усик достиг исторического успеха, дважды став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это потребовало огромных физических и психологических усилий, а также больших жертв. Самое главное: он заслужил право выбирать свое будущее – и уделить время, необходимое для принятия этого решения. Так что, ребята, не ускоряйте ситуацию

Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports выразил недовольство задержкой и заявил, что команда Усика не участвует ни в каких переговорах.

Непобедимый британский претендент Моисей Итаума, связанный с возможным боем против Усика, заявил:

Что дальше? Честно говоря, я буду драться с любым, кого они поставят передо мной. Бросьте меня туда с ними!

Теперь Усик имеет несколько вариантов: встретиться с обязательным претендентом Паркером, рассматривать поединок с Итаумой или даже освободить титул WBO.

Его следующий шаг определит, в каком направлении будет развиваться карьера абсолютного чемпиона.

Напомним

Александр Усик получил травму, что привело к отсрочке переговоров по потенциальному титульному бою с Джозефом Паркером. WBO уже начала переговоры, но команда украинского чемпиона просит отложить бой.

Степан Гафтко

спорт
Александр Усик
Косово