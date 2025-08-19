Александр Усик получил отсрочку от WBO для титульной защиты против Джозефа Паркера

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил продление переговоров по обязательному бою за титул WBO против Джозефа Паркера и теперь имеет возможность самостоятельно выбирать следующий шаг в карьере.

Его команда подчеркивает: после изнурительного боя с Даниэлем Дюбуа спортсмен заслуживает времени на восстановление и планирование будущих поединков.

Об этом сообщает Sky Sports, пишет УНН.

Детали

Украинский боксер ссылался на травму, полученную после победы нокаутом в пятом раунде над Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в прошлом месяце. Этот фактор позволил Усику получить продление переговоров по обязательной защите титула против Паркера.

Сергей Лапин, директор команды Усика и генеральный директор Ready to Fight, прокомментировал:

На протяжении всей своей профессиональной карьеры как Александр Усик, так и вся наша команда доказали, что мы уважаем всех потенциальных соперников, а также правила, регулирующие профессиональный бокс

Он добавил:

За последние полтора года Усик достиг исторического успеха, дважды став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это потребовало огромных физических и психологических усилий, а также больших жертв. Самое главное: он заслужил право выбирать свое будущее – и уделить время, необходимое для принятия этого решения. Так что, ребята, не ускоряйте ситуацию

Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports выразил недовольство задержкой и заявил, что команда Усика не участвует ни в каких переговорах.

Непобедимый британский претендент Моисей Итаума, связанный с возможным боем против Усика, заявил:

Что дальше? Честно говоря, я буду драться с любым, кого они поставят передо мной. Бросьте меня туда с ними!

Теперь Усик имеет несколько вариантов: встретиться с обязательным претендентом Паркером, рассматривать поединок с Итаумой или даже освободить титул WBO.

Его следующий шаг определит, в каком направлении будет развиваться карьера абсолютного чемпиона.

Напомним

Александр Усик получил травму, что привело к отсрочке переговоров по потенциальному титульному бою с Джозефом Паркером. WBO уже начала переговоры, но команда украинского чемпиона просит отложить бой.