Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара

Эксклюзив
11:18 • 3444 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 4754 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 2814 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 10005 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 13957 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 25099 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 14972 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 24706 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15229 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15747 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 3312 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 25039 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 24654 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 80932 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 82004 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Россияне сегодня днем попали ракетой по жилому микрорайону Умани. Полиция документирует последствия военных преступлений россиян, расследование проводит Управление СБУ в Черкасской области.

Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара

Сегодня днем россияне попали ракетой по жилому микрорайону Умани. В Национальной полиции последствия удара и отметили, что документируют последствия военных преступлений россиян, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, на месте происшествия в Умани работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры общины, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.

Полиция помогает пострадавшим гражданам и документирует последствия военных преступлений россиян в рамках производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура.

Напомним

В Черкасской области российские войска нанесли ракетный удар по Умани, известно о 6 травмированных, среди них двое детей.

Антонина Туманова

Умань