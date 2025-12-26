Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара
Киев • УНН
Россияне сегодня днем попали ракетой по жилому микрорайону Умани. Полиция документирует последствия военных преступлений россиян, расследование проводит Управление СБУ в Черкасской области.
Сегодня днем россияне попали ракетой по жилому микрорайону Умани. В Национальной полиции последствия удара и отметили, что документируют последствия военных преступлений россиян, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, на месте происшествия в Умани работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры общины, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.
Полиция помогает пострадавшим гражданам и документирует последствия военных преступлений россиян в рамках производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура.
Напомним
В Черкасской области российские войска нанесли ракетный удар по Умани, известно о 6 травмированных, среди них двое детей.