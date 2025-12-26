Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки удару

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
11:18 • 1346 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 3060 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 1522 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 8586 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 13270 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 23795 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 14629 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 23658 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15058 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 15658 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.9м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 13599 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 15624 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 14407 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 10261 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 9586 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 1346 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 23795 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 23658 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 80070 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 81184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харківська область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 7624 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 19865 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 23730 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 24712 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 27800 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки удару

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Росіяни сьогодні вдень поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. Поліція документує наслідки воєнних злочинів росіян, розслідування проводить Управління СБУ в Черкаській області.

Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки удару

Сьогодні вдень росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. У Національній поліції наслідки удару та зауважили документують наслідки воєнних злочинів росіян, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, на місці події в Умані працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Поліція допомагає постраждалим громадянам та документує наслідки воєнних злочинів росіян у рамках провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідуванням займається Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Нагадаємо

У Черкаській області російські війська завдали ракетний удар по Умані, відомо про 6 травмованих, серед них двоє дітей.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Національна поліція України
Черкаська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Служба безпеки України
Умань