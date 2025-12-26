Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки удару
Київ • УНН
Росіяни сьогодні вдень поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. Поліція документує наслідки воєнних злочинів росіян, розслідування проводить Управління СБУ в Черкаській області.
Сьогодні вдень росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. У Національній поліції наслідки удару та зауважили документують наслідки воєнних злочинів росіян, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, на місці події в Умані працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.
Поліція допомагає постраждалим громадянам та документує наслідки воєнних злочинів росіян у рамках провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідуванням займається Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.
Нагадаємо
У Черкаській області російські війська завдали ракетний удар по Умані, відомо про 6 травмованих, серед них двоє дітей.