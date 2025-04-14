Гендиректору заводу рф з виготовлення ракет для ударів по Україні повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру сергію богатікову, генеральному директору російського конструкторського бюро "Радуга", яке виробляє крилаті ракети, що використовуються росією для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, включаючи атаку на житловий будинок в Умані в квітні 2023 року, в результаті якої загинули 23 людини.