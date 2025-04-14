Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Після нічної атаки російських військ на Уманщині працюють над відновленням електро- та теплопостачання. Водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, постраждалих немає.
Вночі Черкаська область зазнала масованої атаки. ППО збило 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні об'єкти.
На Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Старокостянтинові, Пирятині та Умані.
В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.
Більше 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування єврейського Нового року. Через обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору, понад 14 тисяч прочан не змогли дістатися міста.
Вночі Черкаська область зазнала повітряної атаки, яка тривала майже 6 годин. Силами ППО та інших підрозділів знищено 20 ворожих БпЛА, постраждалих немає. На Уманщині через уламки загорілося кукурудзяне поле.
Близько 5 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані для святкування юдейського нового року Рош га-Шана. У місті посилено заходи безпеки, встановлено особливий режим в'їзду та виїзду.
Перед ДТП, внаслідок якої обвалився пішохідний міст у Черкаській області, водій вантажівки не опустив кузов після розвантаження. Водій відмовився від госпіталізації, на місці працюють відповідні служби та вирішується питання про притягнення його до відповідальності.
На трасі Київ-Одеса вантажівка врізалася в пішохідний міст, який обвалився на дорогу. Рух у напрямку Києва тимчасово перекрито, поліція організувала реверсний рух на трасі.
У Умані 19-річний студент підозрюється у тому, що на ґрунті ревнощів смертельно поранив ножем свого ровесника в гуртожитку. Нападник також поранив однокурсника загиблого, який намагався його зупинити. Суд попросили розглянути питання про примусові заходи медичного характеру.
У селі Вільховець Черкаської області через загоряння сухої рослинності постраждали вулики з бджолами. За добу в регіоні ліквідовано 6 пожеж сухої рослинності, постраждалих немає.
У Черкаській області повідомлено про підозру посадовцю виправної колонії за стрільбу на СТО у нетверезому стані. Інцидент стався на початку липня 2024 року неподалік міста Умань.
На Черкащині затримано 20-річного диверсанта, який за завданням російської розвідки підпалював енергооб'єкти. Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі.
Молодій парі в Черкаській області загрожує до 7 років ув'язнення за неодноразовий запис та розповсюдження порнографічних відеороликів на веб-сайті.
На трасі М-30 недалеко від села Бабанка Уманського району перекинулася вантажівка, що тимчасово обмежило рух транспорту і зажадало від транспортних засобів використовувати альтернативні маршрути.
Збройні Сили України відбили численні атаки російських загарбників на декількох фронтах, в ході яких було зафіксовано 81 бойове зіткнення.
За інформацією від DeepState, ворожі війська просунулися в районі Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське.
Згідно зі зведенням Генерального штабу, кількість бойових зіткнень уздовж всієї лінії фронту зросла до 66, при цьому противник шукає способи зламати українську оборону і витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.
Україна затримала рецидивіста, який працював на російську ПВК "Вагнера" та збирав інформацію про місця дислокації Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях, звітуючи окупантам про наслідки ракетних та безпілотних ударів.
Двох агентів фсб затримали за підготовку координат для масованих російських авіаударів по об'єктах енергетики та паливних сховищах у Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня.
російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.
У четвер українські захисники витримали 93 атаки з боку російських окупантів на різних ділянках фронту, зокрема 23 штурми вони відбили лише на Авдіївському напрямку, в умовах інтенсивних бойових зіткнень.
Під час нічної повітряної тривоги над Уманським районом Черкаської області українські ППО збили ворожий безпілотник "Шахед", жертв і руйнувань не зафіксовано.
За повідомленнями, Сили оборони відновили позиції біля Старомайорського, але окупанти просунулися ближче Уманського.
СБУ повідомила про підозру сергію богатікову, генеральному директору російського конструкторського бюро "Радуга", яке виробляє крилаті ракети, що використовуються росією для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, включаючи атаку на житловий будинок в Умані в квітні 2023 року, в результаті якої загинули 23 людини.
Українські захисники витримали понад 60 бойових зіткнень, відбили понад 20 російських атак на Новопавлівському напрямку, при цьому російсько-терористичні війська завдали 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також 72 рази відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.
Сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників та крилату ракету над Черкаською областю, але вночі в результаті ракетних обстрілів було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.