$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 6080 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5642 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 8710 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30951 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 161502 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139525 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142247 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136394 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136186 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196741 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49116 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 62485 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68826 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60484 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 40777 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 6108 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 5680 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18890 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28424 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61510 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10079 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14288 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16075 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111659 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113160 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Умань

Новини по темi

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6480 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Черкащина вночі зазнала атаки рф, в Умані повідомляють про проблеми зі світлом

Після нічної атаки російських військ на Уманщині працюють над відновленням електро- та теплопостачання. Водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, постраждалих немає.

Суспільство • 28 січня, 06:25 • 38213 перегляди

Черкащина зазнала масованого удару рф: загинула жінка, атаковано критичну інфраструктуру

Вночі Черкаська область зазнала масованої атаки. ППО збило 41 дрон і 2 ракети, але є влучання. Загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні об'єкти.

Війна • 19 жовтня, 10:10 • 29060 перегляди

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попередження ПС ЗСУ про загрозу ворожих дронів

На Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Старокостянтинові, Пирятині та Умані.

Війна • 19 жовтня, 08:16 • 30713 перегляди

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій

В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.

Суспільство • 4 жовтня, 06:28 • 26482 перегляди

Понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана - община

Більше 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування єврейського Нового року. Через обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору, понад 14 тисяч прочан не змогли дістатися міста.

Суспільство • 2 жовтня, 08:09 • 27002 перегляди

На Черкащині знищено 20 ворожих дронів, через уламки загорілося кукурудзяне поле

Вночі Черкаська область зазнала повітряної атаки, яка тривала майже 6 годин. Силами ППО та інших підрозділів знищено 20 ворожих БпЛА, постраждалих немає. На Уманщині через уламки загорілося кукурудзяне поле.

Війна • 30 вересня, 08:06 • 27696 перегляди

До Умані прибуло 5 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана: у місті посилюють заходи безпеки

Близько 5 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані для святкування юдейського нового року Рош га-Шана. У місті посилено заходи безпеки, встановлено особливий режим в'їзду та виїзду.

Суспільство • 27 вересня, 15:06 • 27003 перегляди

Руйнування пішохідного моста на трасі Київ-Одеса: водій вантажівки не опустив кузов - патрульні

Перед ДТП, внаслідок якої обвалився пішохідний міст у Черкаській області, водій вантажівки не опустив кузов після розвантаження. Водій відмовився від госпіталізації, на місці працюють відповідні служби та вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

Кримінал та НП • 6 серпня, 13:44 • 28083 перегляди

На трасі Київ-Одеса обвалився пішохідний міст після ДТП з вантажівкою: рух у напрямку столиці перекрито

На трасі Київ-Одеса вантажівка врізалася в пішохідний міст, який обвалився на дорогу. Рух у напрямку Києва тимчасово перекрито, поліція організувала реверсний рух на трасі.

Суспільство • 6 серпня, 10:12 • 29903 перегляди

Хлопця вирішили помістити у лікарню після смертельної різанини у студентському гуртожитку: прокуратура попросила примусових заходів медичного характеру

У Умані 19-річний студент підозрюється у тому, що на ґрунті ревнощів смертельно поранив ножем свого ровесника в гуртожитку. Нападник також поранив однокурсника загиблого, який намагався його зупинити. Суд попросили розглянути питання про примусові заходи медичного характеру.

Кримінал та НП • 1 серпня, 13:38 • 28581 перегляди

На Черкащині через природну пожежу загорілися вулики з бджолами

У селі Вільховець Черкаської області через загоряння сухої рослинності постраждали вулики з бджолами. За добу в регіоні ліквідовано 6 пожеж сухої рослинності, постраждалих немає.

Кримінал та НП • 1 серпня, 10:15 • 25303 перегляди

Посадовець колонії на Черкащині отримав підозру за стрілянину на СТО напідпитку

У Черкаській області повідомлено про підозру посадовцю виправної колонії за стрільбу на СТО у нетверезому стані. Інцидент стався на початку липня 2024 року неподалік міста Умань.

Кримінал та НП • 29 липня, 08:58 • 29228 перегляди

Підпалював електропідстанції: на Черкащині затриманий диверсант рф

На Черкащині затримано 20-річного диверсанта, який за завданням російської розвідки підпалював енергооб'єкти. Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі.

Війна • 26 липня, 07:45 • 29762 перегляди

Знімали відео для порносайтів: на Черкащині парі загрожує до 7 років за ґратами за "нехтування нормами моралі"

Молодій парі в Черкаській області загрожує до 7 років ув'язнення за неодноразовий запис та розповсюдження порнографічних відеороликів на веб-сайті.

Суспільство • 11 липня, 13:40 • 26779 перегляди

ДТП з вантажівкою сталася на трасі на Черкащині: рух обмежено

На трасі М-30 недалеко від села Бабанка Уманського району перекинулася вантажівка, що тимчасово обмежило рух транспорту і зажадало від транспортних засобів використовувати альтернативні маршрути.

Суспільство • 11 червня, 06:39 • 33699 перегляди

На фронті відбулося 81 боєзіткнення: Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку - Генштаб

Збройні Сили України відбили численні атаки російських загарбників на декількох фронтах, в ході яких було зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Війна • 10 червня, 21:55 • 32882 перегляди

На фронті загарбники просунулися біля Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське - DeepState

За інформацією від DeepState, ворожі війська просунулися в районі Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське.

Війна • 10 червня, 20:30 • 53986 перегляди

Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 66: ворог шукає шляхи, щоб потіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів

Згідно зі зведенням Генерального штабу, кількість бойових зіткнень уздовж всієї лінії фронту зросла до 66, при цьому противник шукає способи зламати українську оборону і витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Війна • 10 червня, 17:50 • 33782 перегляди

Окупанти просунулися вперед біля Очеретиного, бої точаться у кількох населених пунктах - DeepState

За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.

Війна • 23 травня, 22:19 • 39615 перегляди

На Вінниччині затримано зрадника, який працював на пвк "вагнер" та збирав данні про розташування ЗСУ

Україна затримала рецидивіста, який працював на російську ПВК "Вагнера" та збирав інформацію про місця дислокації Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях, звітуючи окупантам про наслідки ракетних та безпілотних ударів.

Кримінал та НП • 15 травня, 13:44 • 31382 перегляди

Готували масовані авіаудари напередодні Великодня: затримані агенти фсб

Двох агентів фсб затримали за підготовку координат для масованих російських авіаударів по об'єктах енергетики та паливних сховищах у Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня.

Війна • 6 травня, 07:08 • 39531 перегляди

На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState

російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.

Війна • 4 травня, 22:31 • 37741 перегляди

Генштаб: Сили оборони у четвер відбили 23 атаки росіян на Авдіївському напрямку

У четвер українські захисники витримали 93 атаки з боку російських окупантів на різних ділянках фронту, зокрема 23 штурми вони відбили лише на Авдіївському напрямку, в умовах інтенсивних бойових зіткнень.

Війна • 25 квітня, 17:13 • 39010 перегляди

Над Уманщиною в Черкаській області вночі знищили ворожий "шахед" - ОВА

Під час нічної повітряної тривоги над Уманським районом Черкаської області українські ППО збили ворожий безпілотник "Шахед", жертв і руйнувань не зафіксовано.

Війна • 16 квітня, 06:54 • 32935 перегляди

DeepState: Українські війська відновили позиції під Старомайорським, але ворог просунувся біля Уманського

За повідомленнями, Сили оборони відновили позиції біля Старомайорського, але окупанти просунулися ближче Уманського.

Війна • 6 квітня, 00:33 • 46260 перегляди

Гендиректору заводу рф з виготовлення ракет для ударів по Україні повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру сергію богатікову, генеральному директору російського конструкторського бюро "Радуга", яке виробляє крилаті ракети, що використовуються росією для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, включаючи атаку на житловий будинок в Умані в квітні 2023 року, в результаті якої загинули 23 людини.

Війна • 2 квітня, 11:10 • 36907 перегляди

Генштаб: Українські захисники відбили понад 60 російських атак, третину - на Новопавлівському напрямку

Українські захисники витримали понад 60 бойових зіткнень, відбили понад 20 російських атак на Новопавлівському напрямку, при цьому російсько-терористичні війська завдали 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також 72 рази відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 29 березня, 18:22 • 43913 перегляди

На Черкащині вночі знищили 6 "шахедів" і крилату ракету, але є ракетні влучання по енергоінфраструктурі - ОВА

Сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників та крилату ракету над Черкаською областю, але вночі в результаті ракетних обстрілів було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Війна • 29 березня, 06:28 • 47867 перегляди