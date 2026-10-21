рф з ночі атакує енергетику, залізницю, ТЦ та будинки - Корецький назвав наслідки
Київ • УНН
У ніч на 21 жовтня росія атакувала енергооб’єкти у чотирьох областях і цивільну інфраструктуру. Загинули щонайменше четверо людей.
росія з ночі безперервно б'є по енергетиці, залізниці, ТЦ та житловій забудові. На ранок 21 жовтня ворог атакував енергооб'єкти у чотирьох областях. У Чорному морі дрон атакував торгове судно. Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.
З ночі росія безперервно бʼє по енергетиці, залізниці, торгових центрах та житлових будинках
За його даними, у Києві дрон влучив у 24-поверхівку. Загинули двоє людей. На Харківщині, у Коротичі, удар зруйнував приватні будинки. Двоє людей загинули, 11 поранених, серед них двоє дітей. У Кременчуці під удар потрапив корпус університету, в Умані - торговий центр. Є поранені на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Чернігівщині.
росіяни атакували енергетичні обʼєкти на Київщині, Волині, Одещині й Миколаївщині. Під ударами були цивільні підприємства на Волині, Львівщині, Одещині й Житомирщині. У Чорному морі дрон атакував торгове судно
Ситуація у Києві
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 2 людини загинули в Святошинському районі внаслідок ранкової атаки ворога на столицю 21 жовтня. 2 постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.
За даними ДТЕК, у Києві у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення. В інших районах столиці діють графіки відключень.
У Києві через ранкову атаку рф двоє загиблих, є аварійні відключення21.10.26, 08:53 • 3208 переглядiв